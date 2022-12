PROMENE NA PARKINZIMA ISPRED ZGRADA: Vesić najavio električne punjače, niži porez i zelene pumpe

Stanice za punjenje električnih automobila u Srbiji nalaze se na više lokacija i to od auto puta do velikih tržnih centara, a uskoro ih treba očekivati i na parkinzima ispred zgrada. Za vlasnike automobila na struju u Srbiji dobra vest je i da stiže još 100 punjača, a u planu je i 12 "zelenih" pumpi po ugledu na benzinske.

Jedan od problema zbog kojih se mnogi građani i dalje ne usuđuju da automobil na gorivo zamene onim na struju jeste briga o tome gde će ih puniti. Dobra vest iz Ministrastva građevinarstva i infrastrukture jeste da postoje planovi i rešenja.

- Planiramo da uvedemo da svako treće parking mesto u zgradama ima električni punjač, što sada nije slučaj. To su stvari koje možemo da pospešimo. Sada nam se završava tender u Putevima Srbije za 10 električnih punjača. U narednih godinu, godinu i po završićemo novih 100 punjača na brzim saobraćajnicama i autoputevima - rekao je Goran Vesić, ministar građevinarstva i infrastrukture.

Vesić je saopštio i plan za igradnju novih "zelenih" pumpi, odnosno mesta za punjenje električnih automobilia.

- Planirano je i 12 "zelenih" pumpi. To su mesta na kojima će se puniti električni automobili, i gde će postojati mogućnost za kafu i osveženje, baš kao i na sadašnjim benzinskim pumpama. Svi koji imaju električni automobil znaju da taj proces punjenje ne može da se završi za pet minuta već da to malo traje i ta vrsta posla treba da bude komforna kao kada odete na pumpu - rekao je ministar.

On je dodao da je i ovo jedan od načina gde se daje dodatni doprinos kako bi se dostigao cilj EU da se poveća broj električnih automobila u upotrebi.

- Na taj način planiramo da damo svoj dodatni doprinos jer znamo da je plan u EU da do 2030. godine preko 80 odsto vozila budu električna - ocenio je ministar na Look up konferenciji.

Cena putarine prema sadašnim praviniku jednaka za sve automobile. Nedavno je ovaj cenovnik i korigovan, pa je ova vrsta naknade "skočila" za 9 odsto .Kako bi motivisali građane i dali im razlog više za prelazak na električni automobil, država planira da za automobile na struju smanji putarinu, najavio je Vesić.

- Razmišljamo o tome i to ćemo sigurno uraditi, da za električne automobile smanjimo putarinu. Ima ideja da to budu hibridna, videćemo, za sada se odnosi samo za električna. Njih i nema mnogo u Srbiji, ali biće ih sve više - rekao je ministar Vesić.

(Kurir.rs)