TEKTONSKE PROMENE: Ministarka Grujičić bi zdravstvo da menja iz korena, a može li sve i da izgura?! SVE MERE NA JEDNOM MESTU!

Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila je brojne, tektonske promene u srpskom zdravstvu. Od olakšavanja običnog zakazivanja pregleda, preko slanja u penziju zrelih za to, razdvajanje i nagrađivanje onih koji rade on onih koji ošljare, pa i krše zakon jer su kao nesposobni za puno radno vreme u državnoj, ali jesu za dopunski rad u privatnoj ustanovi, pa do preuređenja sistema tako da svako ima porodičnog lekara. I za mnoge od ovih stvari ima podršku i najvećih kritičara.

I dok ministarka Grujičić tvrdi, u intervjuu za Kurir, da ništa na njenom spisku nije populizam, već da su često rešenja jednostavna, ali da je potrebno samo malo dobre volje, ipak neka su na dugom štapu i zahtevna, te je pitanje ima li snage da izgura sve.

Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije (SLFS) i jedan od najglasnijih kritičara srpskog zdravstva, i mimo brojnih zamerki na račun ministarke, ima i reči hvale.

- Ministarka ima dobru nameru i to je za pohvalu. Ali pitanje kakvi su joj saradnici, koliko znaju. Mora da poveća efikasnost u organizaciji, ali pre svega da se kompletno upozna sa situacijom. Zalažemo se da privatno i državno zdravstvo bude integrisano i da se reguliše kako se, gde i koliko se radi. Građani imaju pravo da znaju za šta daju novac, gde se i kako leče i ko je odgovoran za propuste - kaže za Kurir Panić, koji ministarki spočitava dosta stvari:

- Afera sa be-se-že vakcinama nema epilog. Ministarka bi da zabrani rad lekarima i u državnoj i u privatnoj praksi, a to zakonsko pravo potvrđeno je i sudskom presudom. Legitimne su bezbednosne kamere i postoje skoro svuda, ali se ne mogu prikupljati podaci o zaposlenima preko video-zapisa. Glavna sestra i načelnik odgovorni su da znaju ko koliko radi, a za nepoštovanje radnog vremena može uslediti otkaz. Ne znam zašto je problem povećati plate, postoji zakon o platnim grupama i razredima, ali je njegova primena pre šest meseci odložena do 2025. Stalno u budžetu nema novca za zdravstvo - ističe Panić i traži skidanje oznake tajnosti s nabavki sprovedenih tokom epidemije.

Navodi i da se u zdravstvu zapošljavaju nepotrebni ljudi, a da se prime svi medicinski radnici s biroa ne bi se ili bi se tek ispoštovao zakonom predviđeni broj njih:

- I pored svih zamerki, ministarka Grujičić bolja je od Lončara, a SLFS je tu uvek da pomogne sve što može za naše zdravstvo.

SVE MINISTARKINE MERE - ukidanje zakazivanja od 1. do 5. u mesecu, mogućnost da to bude svaki dan - počinje u decembru ili januaru - uvid u starosnu strukturu zaposlenih i rešavanje pitanja penzionisanja onih koji i dalje rade i specijalizacija - od pet do deset godina za kadrovski plan - lekari da ne rade i u državnoj i u privatnoj ustanovi - zakon na njihovoj strani - porodični lekar u svakom kvartu - pilot-projekat verovatno od 2023, ali za uvođenje potrebne godine - kamere u zdravstvenim ustanovama koje bi merile vreme provedeno na poslu - pobuna lekara foto: Kurir/D.I. - povećanje plata u zdravstvu - neizvesno od kada i koliko - nagrađivanje lekara koji dobro rade, a kažnjavanje onih koji ne rade kako treba - ne zna se od kada - ukidanje lista čekanja (ima operacija zakazanih i za 2031. godinu) - (ne)moguća misija - plaćanje usluga u državnim ustanovama - traže se modaliteti, međutim, pitanje da li bi to bio i neki vid "legalne" državne korupcije (ljudi koji su na listama čekanja godinama, a koji imaju uplaćeno zdravstveno osiguranje, sada će plaćati državi da bi došli do lekara) - pretvaranje kovid bolnica u bolnice za palijativnu negu - najavljeno uskoro - digitalizacija, optički kabl da dođe do svakog doma zdravlja i svake ambulante - tek treba da krene od kliničkih centara, pitanje kad će sve doći na red

Prof. dr Zoran Perišić, direktor UKC Niš vidi "odlučnost ministarke da zdravstveni sistem učini boljim iako je danas neuporedivo bolji nego što je bio pre 10 godina".

- U potpunosti podržavam razdvajanje državnog i privatnog zdravstva po nekom modelu, a jedan od njih je dopunski rad. Suština toga je da se svačiji rad može izmeriti i upravo tako će se stimulisati oni koji rade puno i kvalitetno da u svojoj ustanovi ostvare dopunski rad. U Nišu ne postoji bezbednije mesto, koje ima i vrhunske kvalitete, za izvođenje procedura od UKC Niš. Takvim pristupom država može da napravi i velike uštede i smanji liste čekanja - ističe prof. Perišić za Kurir i dodaje:

- U toku je izrada elaborata za kovid bolnicu Kruševac, kako da postane palijativni centar, a čim ga uradimo, šaljemo u ministarstvo na odobrenje. Verovatno će i kao palijativna ostati pod palicom UKC Niš. Mnogi građani Srbije i ne znaju da se u zapadnim zemljama čeka dugo na brojne procedure, a broj odlazaka kod lekara je limitiran, dok Srbiji možete iz dana u dan da idete kod lekara bez ikakvih ograničenja.

