PRVI DIREKTAN LET ZA KINU IZ SRBIJE POSLE VIŠE OD DVE DECENIJE: Evo koliko košta cena avio-karte i koliko se leti

Prvi direktan let za Kinu iz Srbije posle više od dve decenije!

Avion "Er Srbije" "erbas A330" sa aerodroma "Nikola Tesla" poleteo je juče u 14.10 za Tjencin, čime je nacionalna avio-kompanija posle 22 godine pauze ponovo uspostavila direktne letove do Kine, odnosno od oktobra 2000. godine, kada je tadašnji JAT poslednji put leteo za Peking.

Zbog trenutnih ograničenja zbog kovida 19, letovi između dva grada obavljaće se jednom sedmično i to od Beograda do Tjencina, četvrtog najvećeg grada u Kini, petkom, dok će povratni letovi do srpske prestonice biti nedeljom. Cena karata je od 649 evra u jednom pravcu, a povratna karta od 1.086 evra. "Er Srbija" je jedina evropska avio-kompanija koja leti iz Tjencina i jedna od samo nekoliko evropskih kompanija koje u ovom trenutku imaju direktne letove do Kine.

Ništa nije daleko Do Pekinga za 30 minuta vozom 300 km/h Tjencin je dvadeseti najveći grad na svetu sa 13,5 miliona stanovnika, s jednom od najvećih luka. Udaljen je od Pekinga svega 130 kilometra, nalazi se na severu Velikog kineskog kanala i predstavlja najvažniji proizvodni centar i glavnu luku Severne Kine. Kao jedno od najvećih kineskih trgovinskih čvorišta, 2008. godine otvara prvu kinesku brzu prugu, međugradsku železnicu Peking-Tjencin, a vozovima koji se kreću brže od 300 km/h. Simbol grada je Tjencin aj, oko 120 metara visok panoramski točak izgrađen iznad mosta Jung-Le preko reke Haj. Grad je poznat i po radio-televizijskom tornju, koji je osmi najviši toranj na svetu, visok preko 400 metara.

- Bolja saobraćajna povezanost dve zemlje unaprediće ekonomsku i privrednu saradnju Srbije i Kine. Svakako sam uverena da će ovaj let dodatno ojačati i naše privredne veze s Kinom, dovesti još veći broj investitora, da će, nakon pandemije i nakon što se ukinu restriktivne mere u Kini, dovesti ne samo veliki broj turista iz Kine u našu zemlju koje smo imali i pre pandemije već, nadam se, i mnogo više, kao i da će dodatno unaprediti našu međuljudsku saradnju i povezanost - naglasila je premijerka Ana Brnabić.

Od Kine do prestonice 12 sati Beograd i Tjencin udaljeni 7.520 km Kada bi golub mogao da izdrži da leti bez prestanka, kažu da bi mu od Beograda do Tjencina bilo potrebno 107 sati i 26 minuta. Helikopteru bi bilo potrebno 34 sata i 11 minuta, dok je prosečno trajanje leta avionom iz srpske prestonice do Tjencina oko 10 sati. Od Tjencina do Beograda let će trajati oko 12 časova. Ova dva grada vazdušnom linijom udaljena su 7.520 kilometara.

Ambasadorka Kine u Beogradu Čen Bo navela je da otvaranje direktnog leta ima veliki značaj za razvoj odnosa dve zemlje:

- Uspešna saradnja Kine i Srbije počela je kada je kineska kompanija izgradila most "Mihajlo Pupin", sigurna sam i da će avioni za Kinu s likovima Mihajla Pupina i Nikole Tesle doneti nove mogućnosti za saradnju u svim oblastima. "Er Srbija" je bila junak naše zajedničke borbe protiv pandemije koronavirusa, uverena sam da će i danas biti pionir zajedničkog truda za ekonomski rast.

Jirži Marek, generalni direktor "Er Srbije" Nadamo se letovima do Šangaja i Pekinga Jirži Marek, generalni direktor "Er Srbije", istakao je da je letom do Kine otvoreno novo poglavlje u poslovanju kompanije. - Beograd već izvesno vreme pruža dobru povezanost šireg regiona Balkana s brojnim destinacijama u svetu. Naša kompanija je jedna od samo nekoliko u Evropi koje imaju direktne letove do te azijske zemlje. Sada letimo u Tjencin, a u budućnosti, nadamo se, i do drugih važnih kineskih gradova, Šangaja i Pekinga.

Svečanom ispraćaju prisustvovali su i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i ministar turizma i omladine Husein Memić.

Nebo je sama granica Sporazum o slobodnoj trgovini Premijerka Ana Brnabić je rekla da je u 2021. godini robna razmena između Srbije i Kine bila više od pet milijardi dolara, a prvi put je izvoz iz Srbije bio skoro milijardu dolara. - U poslednjih deset godina izvoz Srbije u Kinu je povećan 152 puta, a u protekle tri godine je tripliran. Zaključno sa oktobrom ove godine, nivo robne razmene je dostigao razmenu iz 2021, a izvoz u Kinu je prevazišao brojke iz 2021. godine. Apsolutni prioritet Vlade Srbije u odnosima sa Kinom je sporazum o slobodnoj trgovini. Kada se on bude potpisao, nebo je sama granica.

ČINJENICE - let od Beograda do Tjencina traje oko 10 sati - let od Tjencina do Beograda traje u proseku oko 12 sati - posle 22 godine pauze ponovo je uspostavljen direktan let do Kine - avio-karte se mogu kupiti po ceni počev od 649 evra po smeru - letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno

