JEZIVO! SILOVAO PSA I BACIO GA NA ULICU! Komšija ne sme da svedoči jer se boji za decu, oglasio se i seksolog! HOROR KOD NEGOTINA

Kod Negotina je silovan pas. Dvojica veterinara su potvrdila da je pas silovan više puta, pa je potom bačen na ulicu. O ovoj temi su govorili Zvezdana Radojičić iz Udruženja za zaštitu životinja "Alisa" koja je nesrećnog psa našla i odvela kod veterinara i dr Aleksandar Milošević, urolog i seksolog.

"Desilo se sticajem okolnosti u jutarnjim časovima da me je jedna žena pozvala telefonom i rekla da povređeni pas leži na travi i da li mogu da dođem da ga pokupim. Došla sam, pokupila psa i odvela kod jednog veterinara koji je rekao da mu je povređen anus i da ima čak i neku cistu. U tim trenucima zvao me je čovek, komšija tog počinioca, psihijatrijskog slučaja i rekao da ne sme da svedoči da je pas bio silovan. Pitala sam u čemu je problem i zašto ne sme da svedoči? Rekao mi je da ima malu decu, a da počinilac nije normalan. Nakon toga otišli smo za Zaječar kod još jednog veterinara koji je potvrdio isto", kazala je Zvezdana Radojičić.

Kako je dodala, strašne stvari ovog tipa su se dešavale i ranije.

"Ovo nije prvi slučaj. Pre deset godina smo imali slučaj kujice iz Valjeva koja je silovana. Jedva smo uspeli da je spasemo, što psihički, što fizički, što sa ranama. Posle tri meseca udomljena je u Americi i živela je dugo. Sve je dobro ispalo pošto nije htela muškarca vlasnika pored sebe, već ženu. Isti je problem i sa ovim psom, ako mu priđe neki muškarac on se sklanja u ćošak boksa, ali ako mu priđe ženska osoba onda nema problema, čak se i raduje. Pas iz Negotina je trenutno kod nas, radimo mu testove i biće udomljen u Engleskoj kod jedne predivne porodice koja je rešila da ga usvoji i da mu pruži bolji život. Pas je dobio simbolično ime Srećko. Srećko će se do odlaska u Englesku potpuno oporaviti psihički", ispričala je Radojičić.

Ona je otkrila i šta se dešava u pravnom smislu.

"Pokrenućemo krivičnu prijavu. Kazne mora da bude bez obzira što je počinilac psihijatrijski slučaj. On će biti na psihijatrijskom odeljenju, vratiće se kući, a to nije rešenje. Kazne za takva dela su u normalnom svetu od pet do deset godina. Kod nas još niko nije kažnjen. Videćemo šta će se desiti. Što više ovakve priče budu isplivavale u javnost manje će ih biti", rekla je članica udruženja za zaštitu životinja "Alisa" u emisiji "Mi danas" na K1 televiziji.

Dr Aleksandar Milošević je istakao da moramo da se bavimo seksualnošću i edukacijom.

"Zoofilija je nešto što postoji. Seksualna energija je nešto što postoji. Ona je ogromna energija i ako je usmerena pogrešno, ako nije vaspitno rađena kako treba u mladosti, onda može da ode u svakom pravcu. Ovo je čin poremećene osobe. Amerikanci su dokazali da je većina serijskih ubica seksualno izvitoperena i to su ljudi koji nisu ostvarili svoj seksualni život. Suština u svemu tome je edukacija. Svi treba da se edukuju. Mi trenutno nemamo čak ni na Medicinskom fakultetu katedru koja se bavi seksualnom disfunkcijom. Osoba koja je silovala psa treba da bude u ustanovi, ali s druge strane treba da se shvati da je seksualnost naša najjača energija, jer ta energija stvara život. Moramo da posvetimo pažnju seksualnosti. Ne možemo samo da se bavimo politikom, ekonomijom ili novcem. Seksualnost je jedna vrlo bitna stvar u našem životu. Profesorka Svetlana Vujović vodi novootvoreno odeljenje za seksualnost", ispričao je dr Milošević u emisiji "Mi danas" na K1 televiziji.

Kako kaže doktor nekome nije bilo u interesu da se ljudi edukuju o seksualnosti.

"Tužno je što smo pre desetak godina osnovali sekciju seksološku koja je bila pri Srpskom lekarskom društvu i zbog svađe nekih ljudi iz vrha svega toga to se ugasilo. Morate da imate školu koja će početi od najranijih dana eudkaciju kako bismo kao učesnici zajednice prepoznali devijantan odnos prema seksualnosti", kazao je dr Milošević.

Milošević kaže da idealno društvo ne postoji.

"Društvene mreže su katastrofa jer su dostupne deci od osam godina. Zoofilija je potreba za seksualnim kontaktom sa životinjom. Naša ličnost se gradi iz nečega što nasledimo i iz nečega što naučimo. Ako društvo bude vaspitano tako da uči decu da idu svojim nekim normalnim putem toga će biti mnogo manje. Mi ne možemo da napravimo idealno društvo to je jasno, ali će toga biti mnogo manje. Učiteljice bi trebalo naučiti da je deci potrebno seksualno vaspitanje da bi odrasla u zdrave ličnosti", ispričao je dr Milošević u emisiji "Mi danas" na K1 televiziji.

U Kingslijevim izveštajima piše da je četiri odsto žena i osam odsto muškaraca bar jednom imalo seksualni odnos sa nekom životinjom.

Kurir.rs/K1