MINISTARKA DANICA GRUJIČIĆ: Niko vas na ulici neće ubiti jer mu treba organ, TO SU GLUPOSTI

U Srbiji je od početka ove godine urađena samo jedna kadaverična transplantacija (od preminulog donora), i to bubrega. Transplantacije srca i jetre kod nas nisu rađene od početka 2021. godine.

Transplantacioni program od tada je zamro, a na šansu za život čeka oko 2.000 ljudi, od toga tridesetak dece, saopšteno je na konferenciji udruženja "Zajedno za novi život" pod nazivom "Još si mi trag". Ministarstvo zdravlja podržalo je tu kampanju i najavilo da će u narednom periodu odlučiti koji transplantacioni centar u zemlji će u početku raditi sve transplantacije.

- Planiramo sastanak sa svim transplantacionim centrima. Mislim da je potrebno da se jedan centar osnaži da može da obavlja sve transplantacije, a kasnije ćemo otvarati i ostale centre. Moramo da povećamo broj transplantacija, jer je sramotno da 2.000 ljudi u ovoj zemlji praktično nema nadu da će dobiti organ. Kada se dokaže moždana smrt, prestaje i postojanje čoveka. To dokazuju lekari koji ne učestvuju u lečenju pacijenta, niti će učestvovati u eventualnoj transplantaciji organa. Moždana smrt je situacija kada se ne može vratiti funkcija mozga, ni lekovima, niti operacijom. Dakle, niko vas neće na ulici ubiti zato što mu treba organ, to su priče ljudi koji ništa o tome ne znaju - istakla je prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja. Kaže, dokazivanje moždane smrti je čitav proces.

- Fama je da neko može da vas ubije jer imate odgovarajući DNK ili imunološki status, to su gluposti. Dokazivanje moždane smrti je proces koji traje. To su pacijenti koji su doživeli bilo kakvo oštećenje mozga, unutrašnje krvarenje, kada nema cirkulacije dalje od baze mozga i kada on nema više nikakvu funkciju. Ja sam, nažalost, previše stara da mi uzmu organe, ali sam ubeđena da bih, kada bih doživela takav udes i kada bi moji organi mogli da budu dati mladom čoveku ili ženi, i ja nastavila da živim.

