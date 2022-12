STRAŠNO JE KAD ČEKATE ORGAN I DA NEKO KAŽE "DA"! Lidija podelila potresno iskustvo ljudi kojima život zavisi od drugih (VIDEO)

Ovogodišnji Evropski dan donora organa (11. oktobar) Srbija je dočekala sa poražavajućom statistikom – tokom ove godine urađena je samo jedna transplantacija sa preminulog donora, dok istovremeno 2.000 ljudi među kojima je 30 dece, čeka organ koji je za njih šansa za život.

Tim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su prof. dr Miljko Ristić, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" i Lidija Stojanović, koja je zahvaljujući donorstvu dobila novi život.

Stojanović je govorila o svom iskustvu presađivanja jetre.

- Dobila sam dijagnozu autoimunog hepatitisa kao vrlo mala. To je bila sreća u nesreći što sam baš tada dobila dijagnozu jer nisam imala svest koliko je to ozbiljno. Naravno, dok nije došlo do komplikacija tek kasnije. Meni su 2012., 12 godina nakon prve dijagnoze pomenuli transplataciju kao potencijalno rešenje. Nisam ni znala šta je to. Zastrašujuće je bilo, jer vi zavisite od toga da li će neki donator reći "Da". Imala sam sreću da to dočekam i da dobijem organ - rekla je Stojanović.

Potom je ispričala kako je izgledalo čekanje na samu operaciju presađivanja organa.

- Čekala sam šest godina na jetru. Pozove se više pacijenata sa liste čekanja koji su najviše ugroženi i onda se na licu mesta, nakon detaljnog testiranja, odlučuje ko ide u salu. Imala sam osećaj da to neću biti ja. Situacija je jako teška, jer se vi sa svojim prjatelijma borite za život. Nas koji smo čekali na organ nija bilo mnogo i svi smo se dobro znali. Vi znate da ako vi taj organ dobijete da je to dobro za vas, a opet nije dobro zbog nekog drugog i to vama bliskog. To je jedan rolerkoster emocija - kaže Stojanović.

Dr Ristić je ocenio malobrojnost donatora organa u Srbiji poražavajućom.

- U svetu se računa da bi normalno bilo da na milion stanovnika bude 10 donora godišnje, a mi nemamo ni jednog na miilion. 70 donora bi bila za Srbiju neka normala, s obzirom da naša zemlja ima oko sedam miliona stanovnika. Mi smo za dve godine imali samo jednu transplataciju jetre. To je poražavajuće. Radi se na tome da se što veći broj lekara nekako uključi u taj transplatacioni program - rekao je Ristić i dodao da bi trebalo podizati svest građanima Srbije o tome šta zapravo rade kada doniraju organe.

- Treba to približiti stanovnicima naše zamlje. Treba poslati jasnu poruku da će doniranjem organa nekome produžiti život - tvrdi Ristić.

