ŠOK PROGNOZA METEOROLOGA ZA KRAJ DECEMBRA: Sledi drastičan skok temperature, biće i 20 stepeni, a pravog snega NEMA NA VIDIKU

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je temperature od 20 stepeni krajem nedelje uz toplu košavu i pljuskove sa grmljavinom.

Novo zahlađenje nas očekuje za vikend dok će već posle Svetog Nikole biti toplije, a prave zime, kako navodi meteorolog, neće biti do kraja decembra.

Đurić za četvrtak najavljuje suvo i toplije sa sunčanim intervalima. Ujutro se ne očekuje mraz, a tokom dana biće toplije. Maksimalna temperatura biće od 6°C na severu Vojvodine do 14°C u zapadnim predelima. Temperatura u Beogradu do 10°C, a u Negotinskoj krajini do 5°C.

- U petak se očekuje snažan uticaj ciklonske aktivnosti sa zapadnog i centralnog Mediterana, a iznad Jadrana će se nalaziti sekundarni ciklon. Kako će se Srbija nalaziti u prednjem delu ovih ciklona, sa juga se preko Mediterana preko našeg područja očekuje transport veoma tople, ali i vlažne vazdušne mase. U petak će u Srbiji biti umereno do pretežno oblačno ili promenljivo oblačno sa kišom, a više padavina očekuje se na severu Srbije i u tim predelima biće i pljuskova sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku Srbije veći deo dana biće suvo. U košavskom području i na planinama duvaće jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima preko 80 km/h. Maksimalna temperatura biće od 10°C na severu Vojvodine do 18°C u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima, lokalno i do 20°C i to zbog fenskog efekta južnog vetra. Maksimalna temperatura u Beogradu biće do 18°C, a u Negotinskoj krajini do 5°C - navodi Đurić i dodaje da će zahlađenje uslediti već krajem dana zbog prodora hladnog fronta.

Za vikend nas očekuje hladnije vreme sa pljuskovima koji će ponegde preći u susnežicu.

- U subotu oblačno i osetno hladnije sa kišom. Na jugu i istoku sa pljuskovima sa grmljavinom. Uz dalje zahlađenje kiša bi u Vojvodini mogla da pređe u susnežicu i sneg, a potom će kiša i na planinama preći u sneg uz zahlađenje krajem dana na jugu Srbije. U noći između subote i nedelje na planinama bi palo 10-ak centimetara snega. Maksimalna temperatura u subotu biće od 3°C na severu Vojvodine do 15°C na jugoistoku Srbije. U Beogradu do 7°C. Do večeri u daljem padu - navodi Đurić.

Drugog dana vikenda ciklon će napustiti naše područje na svom putu ka istoku Evrope, a nad našim područjem ojačaće anticiklon uz osetniji porast vazdušnog pritiska i uz stabilizaciju vremena.

U nedelju će biti suvo, ali i hladno. Maksimalna temperatura biće od 1 do 5°C dok će u Beogradu biti do 2°C.

- Prema trenutnim prognozama za Svetog Nikolu suvo, ujutro uz mraz, a tokom dana uz malo toplije vreme. Biće suvo, a maksimalna temperatura od 4 do 8°C. Temperatura u Beogradu do 6°C - navodi Đurić.

Od 20. decembra, prema njegovim rečima, pod uticajem anticiklona i uz visok vazdušni pritisak biće suvo, stabilno i toplije uz dalji porast temperatura i takvo vreme obeležiće kalendarki početak zime uz maksimalne temperature oko 10°C.

- Iako je Srbiju zahvatilo prvo zimsko zahlađenje i iako se novo očekuje tokom sledećeg vikenda još će se čekati na ono pravo zimsko zahlađenje sa obilnim snegom. Pravog snega i zime nema na vidiku minimum do pred kraj decembra, iako će biti manjih, ali prolaznih zahlađenja, kada bi kiša prelazila u susnežicu i sneg, ali bez značajnijeg formiranja pokrivača - navodi meteorolog.

