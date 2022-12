DOKTOR KON O KAMILJEM GRIPU: Situacija se neprekidno prati, virus može da izazove ozbiljne epidemije, smrtnost je velika

Upozorenja na virus MERS-KoV iliti kamilji grip izazvala su uznemirenje javnosti.

Svima koji se vraćaju iz Katara savetuje se da prate da li imaju simptome kamiljeg gripa - potencijalno smrtonosne respiratorne infekcije - čiji simptomi uključuju kašalj, povraćanje i povišenu telesnu temperaturu.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da u Srbiji za sada nema identifikovanih slučajeva infekcije tim virusom, ali da se situacija neprekidno prati.

- To jeste nešto što se neprekidno prati iz jednostavnog razloga što se smatra da može da ima potencijal da izazove neke ozbiljnije epidemije, ali to trenutno nije slučaj - navodi Kon.

Navodi da za sada u Srbiji nema registrovanih slučajeva obolevanja od virusa MERS-KoV, ali da se situacija neprekidno prati.

- Mers ili kamilji grip je jako važna bolest za praćenje. Bila su samo dva slučaja u toku cele godine i nijedan slučaj tokom odvijanja Svetskog prvenstva u Kataru. Od 2012. godine ukupno u čitavom svetu bilo je oko 2.600 slučajeva, a smrtnost jeste velika, blizu 700. Dakle to jeste nešto što se neprekidno prati iz jednostavnog razloga što se smatra da može da ima potencijal da izazove neka ozbiljnije epidemije, ali to sada trenutno nije slučaj - navodi Kon.

Sezonski grip registrovan u Srbiji

Kon navodi da se sezonski grip pojavio, ali da je njegova aktivnost niska.

- Imate desetak zemalja u Evropi koje imaju srednju pa čak i visoku aktivnost. Na primer Rusija - navodi Kon.

Objašnjava da je glavna razlika između gripa i svih drugih respiratornih infekcija, uključujući i kovid-19, ta da grip nastaje naglo.

Maskom štitim i sebe i druge

Kon je upitan zašto i dalje nosi masku odgovorio da na taj način štiti sebe i ljude oko sebe.

- Ja više nemam nameru nikom da dajem signale. Ja ovo nosim zato što štitim prvenstveno sebe i ljude oko sebe. U svim situacijama gde postoji veći broj ljudi i gde ste u zatvorenom prostoru u toku zime zaista postoji mogućnost respiratorne infekcije. Mi smo se tome naučili kad je korona u pitanju, a to inače važi i za sve ostale respiratorne infekcije. Mi trenutno imamo u cirkulaciji grip i to AH1, AH3 i B, jeste u niskom nivou, intenzitet aktivnosti je vrlo nizak još, ali to ne znači da neće porasti - objašnjava Kon.