LUŠTICA BAY: Zima sa pogledom na Jadran

Rezidencijalne jedinice i hotel The Chedi sa pet zvezdica, intenzivan kalendar događaja, jedinstveno gastro i šoping iskustvo na promenadi, kreiraju upečatljiv identitet Luštice Bay tokom zime – ovaj mediteranski gradić na crnogorskoj obali idealan je kao novogodišnja kulisa, zimska vikend avantura, ili duži odmor za sve članove porodice s personalizovanom agendom iskustva i aktivnosti na ovoj destinaciji.

foto: Promo

MESTO KOJEM SE PRIPADA

Rezidencije sa jedinstvenim pogledom na akvatorijum Jadrana, od studio apartmana do luksuznih penthouse-a, dostupne su od 250 eura za dve noći – ovaj paket uključuje besplatan boravak za decu, ali i benefite poput popusta u gastro i šoping jedinicama do 25%. Sve pogodnosti zimskog odmora u Luštici Bay, kao što su uživanje u prirodi, mir, privatnost, kancelarijski opremljen prostor za rad, mogućnost korišćenja The Chedi Spa uz poseban popust, ili uživanje u sjajnoj selekcijie restorana, radnji, usluga, ili edukativnih i zabavnih sadržaja Kluba za decu, samo su neki od razloga zašto zima na obali ima poseban šmek. Marina Village nalik na autentična ribarska mesta na obali odiše i „načinom života“ koji je čist i autentičan Mediteran, i gde se uživa u detaljima svakodnevice.

foto: Promo

Personalizovano Luštica Bay iskustvo kreira se i kroz selekciju aktivnosti tokom cele godine: jedrenje, avanture kvadovima, vožnju bicikla, planinarenje, trčanje ili pešačenje duž promenade i plaža u sklopu grada, kao i aktivno istraživanje poluostrva Luštica – maslinjaka, farme Moric, ili autentičnog ribarskog sela Rose.

foto: Promo

ZIMSKA BAJKA NA OBALI

Bogat kalendar događaja, zimski bazar i winter dome – svojevrsno zimsko iglo kreirano po uzoru na evropske božićne prestonice kojima je ovo često vizuelni identitet destinacije, sa prazničnim delicijama i poklonima, preobrazili su Lušticu Bay u svojevrsnu zimku destinaciju, koja do 15. januara kreira praznično iskustvo koje ne bi trebalo propustiti. Boravak na obali i Luštici Bay tokom praznika je preporuka, jer zima na obali je posebno iskustvo u kojem imaju privilegiju da uživaju samo primorci tj. meštani. Zato, ove zime, Luštica Bay je idealan izbor za odmor, boravak sa porodicom i prijateljima i mesto za obeležavanje događaja i kreiranje uspomena.

Bukirajte svoj boravak na Luštici Bay, putem e-mail adrese: rentals@lusticadevelopment.com.

www.lusticabay.com

