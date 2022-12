TRUDNICE NA KRKAČE! U Milanovcu ne mogu na carski rez ako ne obezbede FIZIKALCE koji će da ih nose! LUDILO U PORODILIŠTU

U gornjomilanovačkom porodilištu nema porođaja na carski rez ukoliko pre ove intervencije ne nađete bar dva fizikalca koja će vas iz sale u prizemlju preneti u sobu na prvom spratu.

Ovo tvrde dve porodilje koje su nedavno u ovom porodilištu na svet donele bebe i koje kažu da čudom nisu mogle da se načude kad su pored ovog zahteva, doživele i da ih ošamućene, iz sale do sobe, već obezbeđeni nosači, pronesu kroz hodnik prepun pacijenata koji su čekali na standardne preglede.

- Pre porođaja, jasno mi je stavljeno do znanja, da se ne mogu poroditi carskim rezom, ako ne nađem nekoga ko će me izneti iz sale na nosilima i preneti do sobe. Rečeno mi je da porodilište nema lift i da to moram da obezbedim, jer niko neće mene iz sale da vuče do sobe. Kad je suprug počeo da zove drugare, nema ko se tome nije smejao, ali ljudi hoće da učine pa sam taj problem rešila. Suprug i njegov drugar došli su da me prenesu, ali nova neprijatnost je usledila kad sam uočila da moraju da me pronesu kroz prepun hodnik - priča porodilja koja je iz razumljivih razloga želela da ostane anonimna, piše Srpski telegraf.

- Tek sam se bila probudila iz anestezije, bila sam naga, prekrivena tek jednim čaršafom u velikim bolovima. Šokirala sam se kad sam videla kuda moraju da me pronesu. Pritom bila je tolika gužva, gotovo smo se sudarali sa ljudima, a možete samo zamisliti koliko toliko truckanje boli kad se ženi izvrši jedna ovakva intervencija - priča ova žena.

Druga porodilja kaže da su muž i svekar jedva uspeli i da je iznesu.

- Stepenice su toliko nezgodne, vi ste posle intervencije ošamućeni, a morate da sarađujete sa nekim ko vas nosi jer svakog trenutka postoji mogućnost da vas neko, ko realno nije obučen da operisanog pacijenta iznese, ispusti - priča druga porodilja i kaže "na stranu koliku je neprijatnost doživela kad joj je skliznuo čaršaf kojim je bila prekrivena u hodniku prepunog pacijenata, pošto se zakačio za vrata kroz koja su je pronosili.

Obe kažu da ne mogu da veruju da je nekome uopšte i palo na pamet da salu za carski rez stave na različit sprat od soba, pogotovo kad se zna da zgrada nema lift.

Načelnik porodilišta Dragan Perišič kaže da je tačno da su žene u obavezi da obezbede nekoga da ih prenese do soba, jer bolnica nema lift, a ni mušku radnu snagu koja bi mogla to da uradi.

- Nije to problem od juče, jednostavno lifta nema i porodilje mora neko da iznese. Obično je to neko od rodbine. Sad što se tiče zamerki da ih pronose kod čekaonicu u bolnici, mislim da ove žene malo preteruju, uvek zamolimo pacijente koji čekaju da izađu napolje. Ali, što se kaže, uvek ima i biće nezadovoljnih.

Mislim da naše porodilje imaju dobar tretman, a tome u prilog ide u činjenica da čak i iz Čačka i okoline gde ima porodilišta, insistiraju da se porađaju kod nas. Ne kažem da to što nemamo lift ne stvara probleme, bilo je to u planu da se uradi kad smo krenuli sa renoviranjem, ali dosta nas je korona u tome omela - kaže doktor Dragan Perišić.

Kurir.rs/Republika