MEDICINSKA SESTRA IZ ČAČKA IMA JEDNO OD NAJČUDNIJIH IMENA U SRBIJI: Niko mi ne veruje da se tako zovem, svi misle da je to nadimak

Davanje imena novorođenčetu oduvek je imalo veliki značaj u srpskoj kulturi i tradiciji, jer ime kao lični znak, prema verovanju određuje mu dalju sudbinu. Pravila imenovanja zavisila su od tradicije, trenutnih trendova ili posebnih okolnosti u kojima se našla porodica. Najviše imamo Milica, Jelena i Jovana, a muškarci se najčešće odazivaju na imena Marko i Miloš, koja su dobili po velikim junacima iz srpske istorije - Kraljeviću i Obrenoviću.

Ali, pored ovih tako čestih postoje imena koja vrlo retko možemo da čujemo i uvek se iznenadimo kad sretnemo da se neko zove neuobičajenim imenom. Najveće iznenađenje već nekoliko godina doživljavaju posetioci Doma zdravlja u Čačku gde se jedna od medicinskih sestara zove, ni manje ni više nego – Omiljena!

"Ja sam srednja sestra u porodici i tetka koja živi u Nišu mi je dala to ime. Uvek sam bila jedina osoba koja se tako zove i to mi je uvek imponovalo. Neobično je ime za ovaj kraj”, rekla je Omiljena Drulović.

Ona kaže da pri prvom susretu njeno ime izaziva različite reakcije kod ljudi, ali niko ne ostaje ravnodušan kad upozna Omiljenu.

“Ja sam iz Nove Varoši i tamo me svi znaju, ali kad sam stigla u Čačak svi su milsili da mi je to neki nadimak, ne shvataju ozbiljno i često kažu da me neko sigurno mnogo voli, pa me tako zove”, priča ova medicinska sestra i priseća se dogodovštine sa svog prvog radnog dana u gradu na Moravi.

“Kad su me predstavili jednoj od koleginica, ona je rekla – pa kako već da je omiljena, tek je došla”, rekla je uz osmeh.

Od retkih imena kroz Srbiju mogu se čuti još Savijana, Radijana, Preljub, Tugomir, Golub, Trandafil i mnoga druga. Pre nego što se odluče za najprikladnije ime, parovi u proseku smisle 12 imena za naslednike, ali za nerazumne zahteve roditelja, postoji rešenje.

“Zakonom je zabranjeno deci davati pogrdna imena i mi kao matičari smo dužni da upozorimo roditelje, a na kraju i da im zabranimo da se dete pogrdno zove”, rekla je matičarka Ružica Papić.

Duško Radović davno je napisao “birajte imena za svoju decu, kao da će se po njima jednog dana zvati neka ulica”, što današnji roditelji prateći modu vrlo često izgube iz vida.

