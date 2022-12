NOVA PROGNOZA METEOROLOGA: Temperatura preko noći pada na -7, snega još ni na vidiku, ali zato sledi još veći šok

Meteorolog Đorđe Đurić navodi da nas narednih dana očekuju jutarnje temperature daleko ispod nule dok ćemo na sneg čekati barem do kraja meseca.

Đurić prognozira da nas sutra očekuje suvo i hladno vreme, a ujutro na severu i na zapadu uz mraz. Jutarnja temperatura biće od -5°C na severu do 5°C na jugu Srbije, a maksimalna dnevna od 1°C na severu do 7°C na jugu Srbije. U Beogradu jutarnja -3°C, a maksimalna do 3°C.

- U ponedeljak ujutro maglovito, tmurno i veoma hladno, ponegde i uz jači mraz. Tokom dana suvo i prohladno. Jutarnja temperatura od -7 do 0°C dok će u Beogradu biti -5°C. Maksimalna dnevna od 3 do 7°C, a u Beogradu do 5°C. Jugoistočni vetar biće u pojačanju - navodi meteorolog Đurić.

Još u utorak i u sredu ujutro hladno, uz slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće veoma jak jugoistočni vetar koji će u košavskom području imati olujne udare. Maksimalna temperatura od 4 do 10°C, a u Beogradu do 8°C.

- Tokom tih dana Srbija će se nalaziti između veoma snažnog ciklona sa Atlantika i anticiklona koji će se svojim centrom pomeriti sa našeg područja ka istoku. Biće veoma izražen veoma veliki gradijent pritiska što će usloviti olujnu košavu, ali takav raspored pritiska doneće i južna strujanja i topliju vazdušnu masu - dodaje Đurić.

U noći između srede i četvrtka i u četvrtak pre podne prolazno naoblačenje sa slabom kišom. Košava će oslabiti, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni. Potom do kraja sedmice ostaće suvo.

- Maksimalna temperatura u Srbiji prema kraju sledeće sedmice biće u porastu i prema trenutnim prognozama za naredni vikend bile bi od 10 do 15°C. Natprosečno toplo vreme zadržalo bi se do pred sam kraj decembra, bez prave zime i zimskih uslova na vidiku, a tek tada bi usledilo takvo zahlađenje da bi se temperature vratile na prosečne vrednosti. Najveći problem imaće planine. Osim pred kraj dana, kad bi palo malo snega, većeg snega nema sve do pred kraj meseca, što bi planine ostavilo bez snega, a vreme na ruku išlo bi samo narednih nekoliko dana kada bi bilo uslova da situaciju poprave topovi sa veštačkim osnežavanjem - kaže Đurić.

