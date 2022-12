POZNATI METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU DO KRAJA DECEMBRA: Najavio mraz, ali i totalni OBRT! Mnogima se neće dopasti

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk nalogu objavio kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca.

- Od nedelje sledi jačanje anticiklona i sve do oko 26.12, a možda i malo duže taj sistem bi trebao dominirati vremenskim prilikama nad našim delom Evrope. Uz suvo i stabilno vreme biće uslova za pojavu magle, koja se ponede i to uglavnom nad nizijama i uz rečne doline može zadržavati i veći deo dana donoseći "veštačku zimu" uz maglovito i hladno vreme - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Printscreen/Facebook, Rina.rs

- Oko 22.12. može doći do prolaznog naoblačenja, ali su šanse za bilo kakve padavine minimalne. U početku jutarnji minimumi od -7 do -2, a dnevni maksimumi od +2 do +6 stepeni Celzijusa, dok bi posle 22.12. bilo malo toplije uz slabiji jutanji mraz i dnevne maksimume iznad proseka za ovo doba godine i oni bi se kretali od +5 do +12 stepeni Celzijusa, osim u predelima sa maglom gde bi bilo oko +1 stepen Celzijusa.

On navodi i da je "na dugoročnim ansamble proračunima oba modela posle 26.12. primetan pad temperature vazduha, uz određen broj vrlo hladnih članova proračuna".

- To ukazuje da je pred sam kraj ovog meseca moguća promena sinoptike, ali hoće li do nje zaista doći i koliko će ona biti izražena ostaje da se vidi i tek oko 22.12. ćemo imati neki jasniji trend.

Naredni dani donose pretežno suvo i stabilno vreme uz moguće duže zadržavanje magle, a prave zime ovog meseca verovatno neće biti. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode - poručio je meteorolog.

