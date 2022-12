ZA SNEG VAM NISU DOVOLJNE SAMO ZIMSKE GUME! Lanci koštaju 3.190 dinara, grebalice od 299 dinara... OVO JE CENOVNIK CELE OPREME

Zima je danas počela i kalendarski, a pitanje je dana kad će pasti sneg, kako i dolikuje u ovo doba godine.

Snežnim padavinama se ponajmanje raduju vozači, jer moraju da na svojim automobili imaju adekvatnu zimsku opremu, pošto se vozilo koje je nema a na kolovozu su sneg, led ili poledica smatra tehnički neispravnim!

Naravno, to je kažnjivo, posebno ako pri takvoj neispravnosti skrivite udes.

Prva asocijacija na zimsku opremu su zimske gume, ali one nisu jedino o čemu treba obavezno voditi računa u ovom periodu. A valja imati na umu i da je došlo do poskupljenja za 30 odsto većine potrebnih nam stvari. Ipak, gume su sastavni i obavezni deo opreme koja se mora koristiti kad na putu, kao što rekosmo, ima snega, leda ili poledice, i to od 1. novembra do 1. aprila.

- Preporuka je da svaki vozač svoj auto na početku zimskog perioda proveri kod majstora. On treba da proveri antifriz, ostale tečnosti u vozilu, a potrebno je češće proveravati pritisak u gumama, proveriti stanje i održavati akumulator zimi. Na početku sezone treba proveriti i dubinu šare gaznog sloja zimskih guma. Vrlo je bitno da tečnost za stakla bude ona koja se koristi pri niskim temperaturama, a sprej za odmrzavanje može biti praktičan - kaže Suzana Mišić, oglasni savetnik za auto-moto i nautiku Sasomange.rs.

Suzana Mišić foto: Sasomange

Slovo zakona Ko nema zimsku opremu, dobija kaznu Vozilo koje nema zimsku opremu u periodu od 1. novembra do 1. aprila kad su na putu sneg, led ili poledica smatra se tehnički neispravnim. Saobraćajni policajci mogu da kazne one koji u zimskim uslovima vožnje nemaju zimske gume kaznom od 10.000 do 20.000 dinara, a one koji nemaju lance tamo gde je znakom naznačeno da su obavezni kaznom od 5.000 dinara. Ako se desi saobraćajna nezgoda i ustanovi se da su uzrok neispravni pneumatici, onda osiguravajuće društvo ima pravo da vozaču naplati štetu koju je isplatilo oštećenom.

Dodaje da su zimske gume veoma bitna stavka.

- Na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva, znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put. U zimskim uslovima vozila mogu imati i gume za sve sezone, ali s minimalnom dubinom šare od 4 mm. Međutim, zimske gume nisu jedina stvar koju treba imati u vozilu kad dođe zima. Lanci za sneg su obavezni na označenim deonicama, a autobusi i kamioni moraju imati lopate za sneg. Svakako, preporuka je da svako vozilo ima i lance i uže za vuču, jer je to odličan alat za eventualno izvlačenje auta iz snega. Bez strugalice i četke za sneg se ne može - ističe Mišićeva.

Na oglasniku Sasomange, ističe, postoji širok asortiman zimske opreme. Tamo se mogu pronaći strugalice za led već od 299 dinara, lopate i četke po niskim cenama, pa i u setovima, ali i obavezna oprema kao što su zimske gume i lanci. Mogu se pazariti povoljnije gume od 4.451 dinar, a lanci za sneg, na primer, mogu da se kupe po ceni već od 3.190 dinara.

Zimske gume obavezne Zimske gume obavezni su deo zimske opreme. Veoma je važno paziti na njihovu šaru. Dubina gazećeg sloja zimske gume ne sme biti manja od 4 mm. Potrebno je imati sva četiri zimska pneumatika. Na oglasnicima se prodaju gume s pojedinačnim cenama koje se kreću već od 4.451 dinar. Ko bi da pazari gume koje imaju garanciju od 25 meseci, za jednu treba da odvoji najmanje 8.212 dinara.

Lanci obavezni tamo gde su propisani znakom Lanci za sneg za sve vrste putničkih automobila i felne svih dimenzija koji su napravljeni za pomoć vozačima u snežnim uslovima na određenim deonicama propisani su saobraćajnim znakom. Zato svaki automobil treba da ih ima, a oni se na onlajn oglasniku prodaju za 3.190 dinara. Njihova prednost je što se brzo i lako montiraju na točak bez njegovog skidanja.

Antifriz i za -20 stepeni Antrifriz je tokom zimskog perioda veoma bitna stavka u svakom automobilu jer je jedna od njegovih glavnih funkcija da spreči smrzavanje, pregrevanje i pojavu korozije i rđe u sistemu za hlađenje motora. Pakovanje od jednog litra antifriza na oglasniku Sasomange može se naći za 280 dinara. Takođe, oni koji su ekonomični uvek kupuju veća pakovanja, te se koncentrovana rashladna tečnost prodaje i u balonu od pet litara, i to po ceni od 850 dinara. Ovaj proizvod i na -20 stepeni sprečava zamrzavanje sistema za čišćenje stakla i zamrzavanje raspršivača.

Sprej za odmrzavanje šoferke Kad dođu ledeni dani, neretko se dešava da nam zamrznu šoferka, farovi, vrata, brave, spojevi vrata. Najbolji saveznik, posebno u prvim zimskim danima, svakom vozaču može biti sprej "odmrzivač šoferšajbne". Pakovanje od 700 ml prodaje se na oglasniku Sasomange za 424 dinara. Ponuđač ističe da korišćenje spreja deluje efikasno do -60 stepeni, i to ne samo za odmrzavanje stakla već i drugih delova vozila.

Lopata, strugač i četka mogu da se kupe u setu Za slučaj jakih snežnih padavina ili nanosa, uvek je dobro u vozilu imati ceo set koji vozaču može pomoći da očisti sneg sa kola i oko njih. Na oglasniku Sasomange prodaje se set koji u ovakvim situacijama može biti sjajna pomoć na putu. Potrebno je izdvojiti 1.490 dinara za zimski set koji u sebi ima rasklapajuću lopatu za sneg, strugač leda, četku.

Zimi dobra i univerzalna tečnost za vetrobrane Oni vozači koji ne žele da se razmišljaju u tome da li u autu imaju letnju ili zimsku tečnost za pranje vetrobrana mogu da se odluče za univerzalnu opciju. Ovakva tečnost može da se kupi po ceni već od 340 dinara za pakovanje od pet litara.

Suzana Trajković

Bonus video

06:46 OPREZ ZA VOZAČE! Prof. Vujanić objasnio kakve nas promene očekuju u novembru i januaru