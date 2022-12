VIŠE NEMA ČEKANJA ZA PREGLED!? Đerlek otkrio: Novim sistemom u zdravstvu želimo da pomognemo da pacijenti dođu BRŽE DO PREGLEDA!

Od danas nema više čekanja u zakazivanju specijalističkih pregleda.

Ukoliko je potreban takav termin, on se sada može zakazivati svakodnevno, a ne samo od prvog do petog u mesecu, kao što je praksa bilo dosad.

Ovim olakšavajućim tvrdnjaka, ekipa Kurir televizije razgovarala se sa Državnim sekretarom ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, a on je obrazložio temu oko zakazivanja specijalističkih pregleda.

On se prvo osvrnuo na razlike između prijemne ambulante i one za slučajeve koji nisu hitni.

- Na ovaj način želimo da poboljšamo kvalitet zdravstvene zaštite i da omogućimo pacijentima specijalistički pregled, kada im on zaista treba. Pacijenti se mogu obratiti svom izabranom lekaru. Bitno je da se objasni razlika između prijemne specijalističke ambulante i specijalističke ambulante za slučaje koji nisu hitni. Recimo, ako neko dobije aritmiju, onda bi pacijent bio zbrinut u prijemnoj ambulanti. Međutim, ako se pacijent žali na, recimo, bol u grudima dok se penje uz stepenice, onda on svakako na predlog izabranog lekara ide na specijalni pregled kod interniste. Upravo tu želimo da pomognemo svim pacijentima da do pregleda brže dođu - započeo je Đerlek.

- Pokušavamo i želimo da napravimo reorganizaciju u smislu poboljšanja funkcionisanja celog zdravstvenog sistema. Smatramo ako napravimo reorganizaciju u Domu zdravlja, odnosno povećamo broj i nivo pružanja usluga, da ćemo tako rešiti 60% problema naših građana. Uglavnom se u DZ pacijenti upućivali na sekundarni nivo, pa su nam univerzitetsko-klinički centri bili najveći urgentni centri u Srbiji - rekao je Đerlek, pa dodao:

- Želimo da vratimo ingerencije Domu zdravlja, da povećamo nivo zdravstvenih uslugu u svakom smislu. Prvi kontakt pacijenta sa izabranim lekarom mora biti dosta kvalitetniji nego dosad, jer je taj lekar završio medicinu. Smatramo da zdravstveni sistem može biti dosta pristupačniji i građani koji žive dalje od grada.

Ove izjave, ali i celo izlaganje Đerlaka, možete pogledati u priloženom videu:

10:23 NOVI SISTEM U ZDRAVSTVU, NEMA ČEKANJA U REDU?! Đerlek otkrio sve reorganizacije: Na ovaj način ćemo se rešiti 60% problema!

