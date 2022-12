OPŠTA POMAMA! DEVOJKE SE OPERIŠU DA BI LAKŠE DOBILE POSAO?! Doktor otkriva koliko je godina imala njegova NAJMLAĐA pacijentkinja

Više gotovo i da ne postoji starosna granica kada devojke ili devojčice, odlučuju da u lice ili telo ubrizgaju neki sastojak koji će da ih podmladi, a najnovije ankete kažu da i devojčice od 15 godina razmišljaju na koji način mogu da se podmlade. S druge strane, imamo povećan broj zahteva žena da ih doktori što pre srede, a rok je Novogodišnja noć. O ovoj temi govorio je u emisiji Puls Srbije ne Kurir TV doktor estetske medicine, Nenad Stanković.

Na konstataciju voditelja koji su pozivajući se na tvrdnje psihjatara da estetske operacije nisu dovoljne da bi se neko bolje osećao Stanković je rekao:

- Treba da razmislimo o našim željama i ciljevima. Ako želimo da se razvijamo na intelektualnoim nivou zna se kako se to radi. To vam je kao da učite da vozite avion, a potrebno vam je da naučite da upravljate brodom. Ali treba imati u vidu, da istraživanja pokazuju da devojke koje su lepše lakše dobijaju posao. Takođe, postoji tzv. Peer pressure. To znači da smo pod pritiskom našeg okruženja da se u njega utopimo i da se previše ne razlikujemo.

Stanković je naglasio da su na fizički izgled posebno osetljivi adolescenti.

- Sa strane nekoga ko odrasta, fizički izgled može biti jako veliki problem. Moj brat je recimo imao porblem zbog toga što je imao malo veći nos i hteo je da se opreše. Kada je stasao i sazreo iznutra odustao je od operacije i danas je to sastavni deo njegovog stila.

foto: Kurir Televizija

- On je muževna osoba koja pleni svojom energijom. Dok ne stasamo, mi mislimo da ćemo se bolje osećati ako uradimo neke promene na našem telu - kaže Stanković i dodaje da se ranije osobe nisu podvrgavale operacijama pre kasnih 40-ih godina.

Istakao je da se deca čiji se roditelji operišu često ugledaju na njih pa i oni žele operaciju.

- Ranije se ni osobe u 30-im i 40-im nisu podvrgavale takvim operacijama. Pacijentu muškarcu, na primer, radim botoks. On kad mi je rekao da kad ode kući strahuje od ćerke. Rekao mi je: "Ona samo gleda u mene i kaže: "Tata hoću i ja"." One vide da i njihovi roditelji to rade i onda se pitaju zašto i oni ne bi to radili. Ranije su glumci u 30-im godinama izgledali kao danas muškarci u 50-im. Ako se sećate 70 -ih i 80-ih, tada je glumica u 40-oj izgledala kao baka - rekao je Stanković.

On je naveo da je njegova najmlađa pacijentkinja imala samo 17 godina, ali da je operacija urađena uz dozvolu majke.

- Najmlađa pacijentikinja koju sam radio imala je 17 godina. Ona je zaista imala tanke usne. Nije uradila nešto preveliko kao za rijaliti šou. Mislim da smo učinili dobro.

Kurir.rs

