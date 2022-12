VELIKA IZMENA U ŠKOLSTVU: Nova pravila za dobijanje Vukove diplome u osnovnoj školi stupaju na snagu

Promene pravilnika za dobijanje diplome "Vuk Karadžić" za osnovnu školu predviđaju da će osnovcima od drugog do osmog razreda biti potrebno da imaju sve petice dok se do sada za titulu "vukovca" računao uspeh od petog do osmog razreda.

Novina koja je utvrđena pravilnikom, kako kažu u Ministarstvu prosvete, jeste da se diploma daje učeniku koji je u toku sticanja osnovnog obrazovanja i vaspitanja na kraju svake školske godine postigao odličan uspeh iz svih obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti propisanih planom i programom nastave.

U "Vukovu" diplomu ulaziće i to da je učenik ostvario primerno vladanje i da je dobio najmanje jednu diplomu "Dositej Obradović".

Iz resornog ministarstva kažu da prema novim odredbama pravilnika diplomu "Dositej Obradović" dobijaju učenici za izuzetne rezultate iz obaveznog predmeta, odnosno izbornog programa, i ako imaju primerno vladanje na kraju školske godine, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Kako navode iz Ministarstva prosvete, pravilnikom je predviđeno da se diploma "Dositej Obradović" stekne pored dosadašnjih nagrada na opštinskim i gradskim nivoima takmičenja, a sada može i na republičkom, međunarodnom i okružnom takmičenju.

Ističu da je novina i da su prvi put uvedene diplome za učenike koji postignu izvanredne rezultate u muzičkoj i baletskoj školi.

Diploma "Kornelije Stanković" je ekvivalent diplomi "Vuk Karadžić" u muzičkoj školi, a u baletskoj to je "Marija Maga Magazinović". Umesto diplome "Dositej Obradović" u ovim umetničkim školama biće dodeljivane diplome "Ljubica Marić" i "Dušanka Sifnios".

Pravilo je da đaci u školama mogu da dobiju i više ovih diploma.

Kako su rekli u Ministarstvu prosvete, primena ovog pravilnika počinje od ove školske godine.

(Kurir.rs)