ZASTRAŠUJUĆE! HRVATI OTVORENO SLAVE SVOJU NACISTIČKU PROŠLOST Linta: Ustaštvo u Hrvatskoj nije incident već REDOVNO STANJE

Tiražni i ugledni sportski list "Gazeta delo sport" digao je celu Italiju na noge osudom veličanja ustaštva i nacizma od strane Dejana Lovrena i Marcela Brozovića, fudbalera reprezentacije Hrvatske.

Gotovo svi italijanski mediji pisali su o tome šta su radili Dejan Lovren i Marcelo Brozović posle osvajanja trećeg mesta na Mundijalu u Kataru i povratka u Hrvatsku. Video snimak na kojem uzvikuju ustaški pozdrav "Za dom spremni" i pevaju šovinističke pesme Marka Perkovića Tompsona protiv Srba došao je i do Italije.

O ovom skandaloznom ponašanju hrvatskih reprezentativaca, govorio je u emisiji Puls Srbije Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona.

Povodom navijanja devojke iz Niša koja je navijala za fudbalsku reprezentacju Hrvartske Linta je rekao da je to posledica nerazvijene svesti o tome za koga se zapravo navija.

- Mladi ljudi treba da se međusobno druže i da imaju prijatelje među pripadnicima drugih naroda, pa i hrvatskog. Među Hrvatima ima časnih ljudi koji se stide ustaških zločina i imaju prema tome kritički odnos. Suština čitave priče jeste kakav je karakter hrvatske države. Kada čujemo da neki građanin Srbije navija za hrvatsku reprezentaciju, to znači da on uglavnom ne zna za koga navija - rekao je Linta.

Potom je naveo primere koji po njemu pokazuju da je, kako u hrvatskoj reprezentaciji tako i u čitavom hrvatskom narodu zastupljeno i izraženo veličanje ustaštva.

- Pre četiri godine na prvenstvu 2018. Hrvatska je osvojila drugo mesto. Bio je veliki doček u Zagrebu. Jedini koji je imao čast da bude za igračima u autobusu bio je Marko Perković Tompson, jedan od najistaknutijih zagovornika ustaštva. Za njega su tada igrači rekli da je on njihov idol.

- Svi su pevali sa njim proustaške pesme. Imate, recimo pesmu "Lijepa li si" koja izražava žal za granicama NDH (Nezavisna Država Hrvatska). Takođe, pesma "Geni kameni" koji izražava žal za propašću NDH. Luka Modrić je naručio tu pesmu od Tompsona - kaže Linta i navodi još jedan primer veličanja ustaških simbola od strane hrvatskih reprezentativaca.

- Prošle godine igrali su u crnim dresovima, što je jasna aluzija na ustaške uniforme u drugom svetskom ratu, ali hajde i to da ostavimo po strani. Na dresovima je bila je šahovnica sa prvim belim poljem. To je grb NDH. Kada im se to zamerilo rekli su da je to bilo slučajno. Zamislite, bilo slučajno da četiri utakmice na prvenstvu igrate sa baš tim grbom?!

ZASTRAŠUJUĆE! HRVATI OTVORENO SLAVE SVOJU NACISTIČKU PROŠLOST Linta: Ustaštvo u Hrvatskoj nije incident već REDOVNO STANJE

Kada je režija pustila snimak na kom igrači hrvatske reprezentacije Dejan Lovren i Marcelo Brozović euforično pevaju ustaške pesme, Linta je prokomentarisao da tu nije reč o njima dvojci i njihovom navodno skandaloznom ponašanju, već da taj čin reprezentuje raspoloženje i stavove čitave reprezentacije.

- Mi ovde vidimo samo dva igrača, ali tako misle svi igrači Svi se slažu da je prava hrvatska država HND i da je sadašnja država nastavak te države. Hrvatska nije moderna evropska država. U Hrvatskoj se ustaški zlikovci otvoreno veličaju i smatraju se borcima za hrvatsku slobodu i to će trajati dokle god se hrvatski narod ne suoči sa svojom ustaškom, zločinačkom genocidnom prošlošću - ocenio je Linta.

