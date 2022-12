POJEDINE TRUDNICE ŽELE DA IM SE DETE RODI U ODREĐENOM ZNAKU U HOROSKOPU: Traže da im se tempira porođaj! Evo zašto je to OPASNO!

Pojedine trudnice u Srbiji ne samo da u zahtevaju od svojih ginekologa da ih porode carskim rezom već i žele da im se tempira porođaj kako bi im dete bilo rođeno u određenom horoskopskom znaku i podznaku!

Kako ginekolozi kažu, ta ideja dolazi od estradnih javnih ličnosti koje se odlučuju na ovaj potez. Na to se, recimo, odlučila Jelena Karleuša, koja je tempirala da joj se druga ćerka rodi istog datuma kao i prva.

- Od svoje koleginice u Nišu, koja je na početku trudnoće, čula sam da već govori svom ginekologu da želi da joj se dete rodi posle 23. jula kako bi sin bio Lav u horoskopu, a ne Rak - priča za Kurir mlada trudnica iz Niša M. S., koja je šokirana bizarnim idejama pojedinih žena.

foto: Profimedia

Ljiljana Smiljanić, astrolog, potvrđuje za Kurir da ima mnogo takvih zahteva.

- Imala sam ponude da pravim natalne karte i procene kad bi trebalo da se dete rodi da bi bilo u određenom znaku sa određenim podznakom. U suštini ja jesam za to kad nije stvarno velika razlika u pomeranju regularnog termina porođaja, recimo nekoliko sati, ali kad zahtevaju nešto drugo, to često može da dovede do problema. Zavisi kad je lekar odredio termin za porođaj carskim rezom, pa se shodno tome i gleda. Odbila sam da radim pomenute procene kad su žene tražile da odlože ili da ubrzaju porođaj za duži vremenski period od nekoliko sati - ističe Smiljanićeva:

foto: Kurir Televizija

- Mi možemo ublažiti dejstvo znaka ili podznaka, ali ako dete genetski nema predispozicije da bude, recimo, Ronaldo, samo vreme rođenja mu neće osigurati to što ima taj fudbaler. Majke, naravno, žele sve najbolje svojoj deci. Savetovala bih ih da - ako već žele da se vode horoskopskim znacima - planiraju trudnoću tako što će posetiti astrologa, pa pokušati uskladiti začeće i rođenje, a ne da na silu tempiraju najlepši čin, što se na kraju može pretvoriti u presiju i strepnju.

foto: Profimedia

Takođe, naša sagovornica navodi i da mahom žene koje rade veštačku oplodnju gledaju kad je najbolje da se porode usklađujući to s horoskopskim znakom.

- Njima i jeste lakše jer već znaju kakva će im beba biti karakterno pošto znaju termin oplodnje, ali ono što je osnov je da mame znaju da nije dovoljno da se samo dete rodi sa znakom i podznakom, recimo, Mocarta, Ronalda ili nekog trećeg na koga bi želele da ono liči, već da mora i da se ulaže veliki trud da se talenat stvoren rođenjem razvije.

Ginekolog dr Vanja Milošević kaže da, nažalost, ima takvih zahteva.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Nije ništa novo da žene imaju određene prohteve, ali nijedan ginekolog ne treba da se povinuje takvim sumanutim željama. Porođaj sa sobom nosi milion rizika, a procena završetka ne zavisi od toga šta trudnica hoće. Ženama treba jasno staviti do znanja da nema ništa bolje od prirodnog porođaja. Sebe smo devalvirali time što smo ispunjavali želje pacijentkinjama pa su one pomislile da to tako treba i da je pravilo.

BROJKA 62.180 beba rođeno je u Srbiji 2021. godine

1/3 porođaja bilo je carskim rezom

3.000 evra košta carski rez u privatnim klinikama

Ja lično ne dozvoljavam da pacijentkinje sa mnom razgovaraju o načinu završetka porođaja - ističe dr Milošević i dodaje:

foto: Shutterstock

- Carski rez je operacija, a niko normalan ne treba da bira operaciju. Tada doktor seče šest slojeva trbuha, a onda ušiva, žene ne shvataju opasnosti carskog reza i po sebe i po dete, nego su im bitni želje i zahtevi da im se dete rodi na mamin ili tatin rođendan ili da bude određeni horoskopski znak.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

