STRUČNJAK O SMRTNOM SLUČAJU TOKOM SMANJIVANJA GRUDI! Hirurg koji je operisao ženu je iskusan, možda je sve posledica KOVIDA

Nakon operacije u privatnoj ordinaciji "Dušanović" smanjenja grudi u Beogradu, pacijentkinja je preminula.

Žena je imala 49 godina, a njenoj ćerki je javljeno da je operacija prošla u najboljem redu. Međutim, kada je njena majka pokušala da stane na noge, ona se srušila. Tada su pozvali hitnu pomoć, koja je nedugo zatim konstantovala smrt.

foto: Kurir televizija

Ovim povodom, gost jutarnjeg programa "Redakcija" je prof. Nenad Stepić, predsednik Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

Stručnjak je prvo obrazložio namere, uslove i opasnosti ovakvih operacija.

- Smanjenje grudi se radi kada su one izuzetno velike. Takve grudi više predstavljaju funkcionalni, a ne estetski problem. Operacija je rutinska ukoliko je izvodi adekvatan hirurg. Doktor Dušanović, koji je izveo taj zahvat, veoma je iskusan hirurg, koji je završio dve specijalizacije. Pacijentkinja je nakon operacije bila dobro, obavila je razgovor sa ćerkom. Trebalo bi da sačekamo obdukcione nalaze kako bismo nešto stoprocentno mogli da tvrdimo - rekao je Stepić.

Nakon toga, osvrnuo se konkretno na komplikacije do kojih može doći usled smanjenja grudi, pa je našao povezanost sa korona virusom.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:48 STRUČNJAK O SMRTNOM SLUČAJU PRILIKOM ESTETSKE OPERACIJE! Povezao kovida sa rizikom smanjenja grudi: Korona nas je sve obišla!

- Može doći do plućne embolije, a skrećem pažnju, ne želim da prejudiciram, ali mi smo prošli kroz dvogodišnji period kovida. On je označavan kao masovna upala pluća, da bismo posle dobili obrazloženje da su to mikro tromboze, odnosno mikro začepljenja krvnih sudova. Apsolutno postoji veći rizik, jer je nas korona na neki način sve obišla. Postoji rizik za mikrotrombozama. Ja nisam imao zvanično kovid, ali sigurno sam asimptomatski prošao kroz to - zaključio je Stepić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs