NAJTEŽE POVREĐENI PACIJENT IMA PRELOM REBARA, A UDAHNUO JE I AMONIJAK! Ministarka Grujičić obišla pacijente u Pirotu i Nišu

Danica Grujičić, misnistarka zdravlja u republici Srbije obišla je danas povređene u Pirotu i Nišu koji su povređeni nakon iskliznuća četiri cisterne s pruge s amonijakom kod mesta Sopotski han. Trenutno se u Pirotu nalaze četiri pacijenta, a u Nišu šest i još troje dece.

- Najteže povređeni pacijent je i udahnuo amonijak, ali bio je i učesnik saobraćajne nesreće pa ima serijsku frakturu rebara. Međutim i on je zbrinut. U Pirotu sem njega nema stranih državljana, a evo ovde (u Nišu) je jedan Bugarin koji se meni zahvalio za ono što su uradile kolege u Nišu. Imamo jednog preminulog građanina, starog 74 godine koji je nađen u automobilu i kako mi je rečeno, on je neurohiruški pacijent pa se postavlja pitanje i ko mu je dozvolio da vozi jer je mogao da dobije epileptični napad - rekla je ministarka zdravlja Danica Grujičić.

Ona je navela da su kontrolisani svi vodovodi u okolini i da voda može slobodno da se pije.

foto: Kurir/M.S.

- Hvala našim sjajnim vatrogascima koji su se našli na pravom mestu u pravo vreme da ne bude žrtava koje smo navikli kod ovakvih događanja. Što se tiče svih koji su hospitalizovani u Pirotu, oni su svi van životne opasnosti. Među njima ima jedan strani državljanin, to je naš zet. To je gospodin iz Turske koji je imao najveće oštećenje očiju. Sve se to zbrinulo, i dalje ima iritaciju u grlu što je posledica udisanja amonijaka. U Pirotu smo imali troje dece koji su pušteni kućama, a i ovde u Nišu imamo troje dece.

foto: Kurir/M.S.

Ona je navela da bi tek trebalo da se ispita kakvu je štetu doživela priroda u okolini Pirota i Bele Palanke.

- Nakon svega moram da kažem da je ovo bio manji ekološki incident. A kako će biti oni koji su udisali amonijaak, to ćže se videti nakon medicinskih kontrola tokom vremena. nadam se da neće imati trajne possledice. Imamo dve pacijentkinje koje imaju problema sa vidom, ali nadam se da će se i to srediti.

Zoran Perišić je rekao da su svi lekari obavili preglede i da su svi dobro.

