NAJNOVIJI PODACI POSLE MERENJA VAZDUHA U PIROTU: Oglasilo se Ministarstvo životne sredine, ovo su podaci

Ministarstvo zaštite životne sredine juče je uz brzu reakciju Agencije za zaštitu životne sredine, u ranim jutarnjim časovima postavilo mobilnu automatsku mernu stanicu u Pirotu.

Podsetimo, u nedelju veče izlila se velka količina amonijaka posle iskakanja voza iz šina na pruzi u blizini Pirota.

Pored koncentracija amonijaka, mobilna stanica prati i koncentracije ugljen monoksida, azotnih oksida, sumpor dioksida, suspendovanih čestica kao i aromatičnih ugljovodonika (benzen, toluen, ksilen).

foto: ekologija.gov.rs

- Prema prvim podacima u periodu od 21 čas do danas do 6 časova nije bilo prekoračenja satnih graničnih vrednosti SO2. Satne koncentracije amonijaka su se kretale od 8 µg/m3 do 17 µg/m3, što je u dozvoljenim granicama jer je maksimalna dozvoljena koncentracija amonijaka za tri sata 200 µg/m3. Satne koncentracije RM10 kretale su se od 115 µg/m3 do 145 µg/m3 u periodu od 21 čas do 4 časa, da bi bi u 06:00 sati koncentracije imala trend pada na 39 µg/m3. Satne koncentracije RM2.5 kretale su se od 110 µg/m3 do 138 µg/m3 u periodu od 21 čas do 04 časa. Poslednja merenja u 06 sati pokazala su trend pada i iznosile su 38 µg/m3 - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Podaci sa automatske merne stanice u Pirotu su dostupni putem linka http://pirot.kosava.net/ u realnom vremenu.

(Kurir.rs)