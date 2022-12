"UDAHNULI STE AMONIJAK AKO OSETITE OVO" Blagojević: Gas ima trenutno dejstvo, primetite li SLEDEĆE SIMPTOME odmah kod doktora!

Situacija koja se dogodila u Pirotu i curenje amonijaka iz cisterne, opasnost je koja pasivno preti stanovništu u Pirotu i u okolini.

foto: Instagram/192_rs

Gost u jutarnjem programu Redakcija dr Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju dao je savete gledaocima, putem viber poziva, kako se ponašati ukoliko smo u blizini protoka gasa.

- On izlazi kao gas. Amonijak ostaje nisko dole, kao i smog. Kada bi duvao vetar bilo bi bolje, jer bi se onda razblažilo dejstvo - započeo je on.

Amonijak ili azan je hemijsko jedinjenje azota i vodonika sa molekulskom formulom NH3. Pri normalnim uslovima amonijak je gas oštrog, karakterističnog mirisa, lakši od vazduha i lako rastvoran u vodi. Amonijak je otrovan gas. On je korozivan za neke materije. (Wikipedia)

Kakvo je zdravstveno stanje ljudi koji su se našli neposredno u blizini curenja, pojasnio je Blagojević.

- Amonijak nije podmukao, on ima trenutno akutno dejstvo jer je neorganska supstanca. Ako ste prošli pored njega, a nije vam bilo ništa, znači da vas nije zahvatilo, međutim ako ste počeli da kašljete i zacrveneli se, to znači da ste udahnuli amonijak - objasnio je Blagojević.

Podelio je simptome trovanja:

- Amonijak reaguje sa vodom. Napada nos, grlo, dakle, ako imate kašljanje, crvenilo grla, pečenje očiju, inotksinirani ste.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 09:30 KOJI SU SIMPTOMI INTOKSINIRANJA AMONIJAKOM?

I predočio da može doći do gušenja.

- Neko ko ima problem sa prehladom, ne daj Bože, može doći i do gušenja, panike i da ima ozbiljne posledice. Odlazak kod lekara, tu nema dileme, i mora da diše medicinski kiseonik - rekao je on i ukazao na trenutno rešenje dok intoksinirana osoba ne stigne do lekara:

- Osoba koja je izložena dejstvu amonijaka mora se skloniti od izvora toksina i udisati svež vazduh.

A na upite voditelja, da li je tačno da maske za lice od papira korišćene za vreme Korona virusa, mogu pomoći pri suzbijanju otrova, Blagojević je odgovorio odrično.

- NIkako, ma nema govora! Bilo bi, verujte mi, još gore, apsolutno nikako, veze nema sa životom! Ovo je molekulski gas, koji kad dišete iza maske i proizvodite vlagu, još bi gore reagovao - upozorio je on.

Blagojević je prokomentarisao količinu prosutog amonijaka.

- 20 tona nije malo! Ali srećom je na otvorenom prostoru i nije u blizini grada, to bi bio ozbiljan problem.Trebao bi jak vetar i kiša da to spere i biće sve u redu. - zaključio je on.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.