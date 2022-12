ČEKA LI SRBIJU CIKLON BOMBA? Klimatolog pojasnio ogromne vremenske promene u svetu i otkrio ŠTA ČEKA severnu Evropu i naš region

I dok Evropa i Srbija ovih dana uživaju u toplom i veoma blagom vremenu bez snega, zahvaljujući vazdušnim masama sa Atlantskog okeana, a temperature dostižu i 18 stepeni, Severnu Ameriku od Kanade do severa Meksika nedavno je pogodilo polarno zahlađenje, zvano "Ciklon bomba".

Klimatolog Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republickog hidrometeoroloskog zavoda, doneo je obrazloženja o vremenu ovih dana u emisiji "Puls Srbije".

- Situacija je slična ove godine. Strujanje hladnog vazduha je način kako klimatski sistem održava hladan vazduh na velikim geografskim širinama. Redovna posledica je prodiranje hladnog vazduha ka jugu, kako klimatski sistem drži hladan vazduh na severu - započeo je on.

Pojasnio je i šta je polarni vorteks.

- 2018.godine u januaru smo imali polarni vorteks koji je zahvatio Čikago. To je vrtlog premeštanja vazduha. Prognoze su bile da će temperature biti -40 - ispričao je on.

Da li je vreme predvidljivo, Pejanović je rekao da je moguće predviđati na dve nedelje.

- Postoji šansa za okidanje meandriranja cirkopolarnih strujanja - rekao je Pejanović i dodao:

- Uticaj Atlanskog okeana i premeštanje neke tople struje prema zapadnom Balkanu odakle nam i dolaze povišene temperature. Jedni delovi sveta su u hladnijem, drugi u toplijem stanju - rekao je on.

Upozorio je da je Evropa kontinent koji se najviše zagreva.

- Brzina zagrevanja iznosi pola stepena po dekadi i to je problem klimatskih promena. Što se tiče Evrope, severna Evropa se najviše zagreva, a to je globalno zagrevanje - ukazao je on, navodeći da je razlog povećana emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i da Srbija zasad nije u opasnosti od "ciklon bombe"..

