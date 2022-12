"PRUGA KOD PIROTA 4 GODINE ČEKA NA REKONSTRUKCIJU" Stanisavljević: Izgrađena u 19. veku, jedina je deonica na Koridoru 10 BEZ OVOG

Foto: Kurir TV, Printscreen/YouTube/ Plus Online

Iskakanje voza kod i curenje amonijaka Pirota izazvalo je veliku diskusiju, jer ovo nije prvi put da se tako nešto dogodi na ovoj deonici pruge.

Ako se prevoze opasne hemijske supstance, iskakanje voza iz šina može biti izuzetno opasno za okolinu.

Iako uzrok ispadanja voza nije poznat, Pirot se našao u veoma nezgodnoj situaciji.

foto: Kurir televizija

Više o situaciji curenja amonijaka koji je voz prenosio govorio je Nenad Stanisavljević, iz Infrastrukture železnice Srbije u jutarnjem programu Kurir televizije.

Prvo je rekao nekoliko karakteristika ove pruge.

- Na putu od Niša do Dimitrovgrada u poslednjih 5 godina bilo je prosečno 3-4 iskliznuća na godišnjem nivou. Doduše, nisu bila baš ovakva iskliznuća, sa ovakvim posledicama. Činjenica da je pruga Niš-Dimitrovgrad veoma stara, izgrađena je 1886. godine, i to je jedina neelektrificirana deonica na čitavom međunarodnom železničkom koridoru deset. Doduše, plan za modernizaciju i elektrifikaciju postoji i on je finansiran još 2018. godine, ali bilo je tu dosta problema sa tehničkom dokumentacijom, prilagođavanjem zakonskim rešenjima i sve te stvari koje su uticale da se ova procedura odgodi - rekao je Stanisavljević.

Nakon toga, rekao je da se istražuje uzrok nesreće i da on može biti izazvan greškom čoveka.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:32 PRUGA U PIROTU JE IZGRAĐENA U 19-OM VEKU! Iz Infrastrukture železnice ŠOKIRALI činjenicama: Finansirana je modernizacija još 2018.

- Pruga jeste stara, ali pored toga, problem može da bude neispravnost cisterme, prekoračenje količine tovara koja se nalazi u vagonu, može biti i greška čoveka. Trenutno se prikuplja ta dokumentacija i sve se utvrđuje kako bi se precizno i tačno utvrdio uzrok za ovakvu nesreću. Na ovoj pruzi nema putničkih vozova, a njom je prolazilo 350 vozova na mesečnom nivou od kojih su oko 50 oni sa opasnim materijama. Taj saobraćaj se odvijao, ali sa smanjenom brzinom jer je pruga dosta stara, pa je ograničena brzina bila na 30-50 km/h - rekao je Stanisavljević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs