KO PUNI GLAVU RODITELJIMA DA NE VAKCINIŠU DECU PROTIV MALIH BOGINJA? Struka navela dva razloga, a ovo kažu o vezi SA AUTIZMOM

Već nekoliko puta ove godine, stručnjaci su apelovali na potencijalnu epidemiju morbila – malih boginja zbog pada imunizacije dece u Srbiji.

Razlog tome su, kako objašnjavaju razni pokreti koji iznose informacije koje plaše roditelje, ali i drugi faktori koji su svakako uticajni na odluke o imunizaciji dece.

O kakvoj je problematici reč i da l' je Srbija u zdravstvenoj krizi, diskutuju gosti "Redakcije" dr Saša Milićević, pedijatar i prof. dr Borislav Kamenov, imunolog.

foto: Kurir televizija

Milićević je prvo spomenuo problem koji je sve prisutniji, a to je izbegavanje MMR vakcije, u Novom Sadu je samo četvrtina dece primila ovu vakcinu.

- Nije to samo kod nas, već i u Evropi, moramo priznati da je i korona uticala na to, doduše, statistika nije bila ništa povoljnija ni pre nje. Roditelji se plaše zbog ideja da vakcine imaju veze sa autizmom. Međutim, stalno se vrše istraživanja, tako da ako bi postojala povezanost sa autizmom to bi bilo obelodanjeno. Ta vakcina je potrebna i bezbedna - rekao je Milićević.

Nakon toga, Kamenov je obrazložio zog čega smo skeptični prema medicinskim dostignućima koje bi trebalo da nas, zapravo, spašavaju od bolesti.

- Nešto se događa, stalno se nešto dešava, a pogotovo ima veze sa pojavom kovida, a naročito sa vakcinom koja se za njega davala. Nisam protiv vakcine, ali pitam se šta možemo da uradimo da spasimo naše zdravlje. Čak i za koronu, šta smo mogli sve mimo vakcine. Dete ne sme da bude u padu imuniteta kada prima vakcinu, nije to samo da nije prehlađeno. Vakcina mimo toga što stvara specifični imunitet za neku zarazu, ona takođe i gura sistem u odgovor na neka oštećenja tkiva koja moraju da se pokrenu - poručio je Kamenov, pa dodao:

- Kad je neko u lošem stanju, onda može doći do neželjenih i neočekivanih dejstva vakcine i onda se diskredituju vakcine. Moramo da vodimo računa i da preduzimamo nešto ukoliko dete nije idealno, ja to uvek preduzimam kada vakcinišem decu. Čak sam imao i prijavu, koja je naravno netačna, da sabotiram vakcinaciju, a zapravo sam uvek terao roditelje da pregledaju sve kod deteta pre vakcinacije.

