VEĆE PLATE NASTAVNICIMA OD 1. JANUARA: Branko Ružić objavio za koliko će zarade biti uvećane!

BEOGRAD - Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas da će prosvetnim radnicima plata u januaru biti uvećana za 12,5 odsto, što je "krupan isorak, ako se imaju u vidu i ukrajinska i energetska kriza".

Ružić je za RTS izjavio da sindikati misle da to "nije dovoljno", ali da je važno da budu svesni da je država i prethodnih godina radila sektorska povećanja i da stalno postoji taj trend.On je podsetio da danas ističe rok za osmake da izaberu treći predmet koji će polagati na maloj maturi.

"Do sada se opredelio 65.961 učenik, još 548 djaka treba da iskoristi tu mogućnost, ako to ne učini iz objektivnih razloga, ima mogućnost da se opredeli do 27. januara. Najveći broj se opredelio za biologiju - 38 odsto, 28 za geografiju, 16 za istoriju, devet za hemiju, osam odsto za fiziku", rekao je Ružić.

Prema njegovim rečima, 71 odsto učenika se elektronski prijavio preko portala Mojasrednjaskola.gov.rs.

(Kurir.rs / Beta)