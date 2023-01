METEOROLOG ĐURIĆ NAJAVIO ZAHLAĐENJE: Danas do 18 stepeni ali od ovog datuma temperatura U PADU!

U Srbiji će danas biti sunčano vreme, i dalje veoma toplo za ovaj period godine, a meteorolog Đorđe Đurić objavio je prognozu za naredne dane i otkrio kada stiže zahlađenje.

"Danas, nakon jutarnjih -2°C na jugu do 6°C na severu Srbije, maksimalna dnevna biće uz sunčano vreme od 12 do 18°C, u Beogradu do 16°C, uz sunčano vreme, jedino se u maglovitim predelima očekuje temperatura od 8 do 11°C", objavio je Đurić na svom Fejsbuk profilu.

Postepeno zahlađenje

"Nakon prolećnog početka 2023. godine, uz temperature i do 20°C, sledi postepeni pad, ali i dalje uz natposečno toplo vreme, pa će u danima za i nakon Božića biti oko 10°C. Planine će i dalje biti bez snega.

Prema trenutnim prognozama, mogućnost da dođe do zahlađenja postojaće nakon 12. januara i prema sredini meseca, na početku uz povratak temperatura na prosečne za januar", objavio je on.

Jutarnji mraz

"Od utorka se očekuje nešto više oblaka i malo svežije vreme, ali će ostati i dalje natposečno toplo vreme. Ujutro se mraz očekuje samo na jugu Srbije, uz maglovito vreme. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 10 do 15°C, u Beogradu do 13°C. Očekuje se uglavnom umereno ili promenljivo oblačno vreme, uz sunčane interavle", objavio je Đurić.

Proleće širom Evrope

"Aktuelna sinoptička situacija donela je prolećno vreme širom Evrope. Osim kod nas, temperature od 20°C beleže se i širom centralne i zapadne Evrope, a Varšava je danas sa 19-20°C uz Beograd najtopliji glavni grad u Evropi, dok je prosek za Varšavu ispod 0°C. Berlin danas beleži 17°C, a pravo proleće preovladava od juga Evrope u Mediterana do Baltika na severu i od Atlantika na zapadu Evrope do Rusije na istoku Evrope. Veoma topla vazdušna masa sa Mediterana i Atlantika u vidu veoma toplog jugozapadnog strujanja potisnula je ledenu daleko na istok, unutar Sibira, ali se jedan deo ledenog vazduha zadržava nad Skandinavijom, uz temperature od -25°C, dok se nedaleko južnije u Poljskoj meri čak +20°C.

Usled aktuelne sinoptičke situacije, da je leto, ovakva sinoptička situacija uslovila bi vreo talas sa severa Afrike i temperature vazduha od 40°C širom Evrope i našeg područja", objasnio je meteorolog.

