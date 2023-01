TOALET PAPIR I SAPUN POSVAĐALI RODITELJE U SRBIJI: Oglasio se i radnik jedne škole i otkrio šta sve deca rade! SRAMOTA

Pojedini roditelji tvrde da njihova deca u školskim toaletima nemaju osnovna sredstva za ličnu higijenu!

Objava jedne majke na društvenim mrežama o nedostatku sapuna i toalet papira u srpskim školama izazvala je raspravu.

- Deca nemaju osnovna sredstva za ličnu higijenu u školi. Nemaju toalet papira i sapuna. Kada je bio roditeljski sastanak otišla sam do školskog toaleta i sama sam se uverila da deca nemaju ni sapuna i papira, iako je prethodno direktor to demantovao. Počela je 2023. godina, a ja se pitam da li je luksuz da deca u današnje vreme nemaju WC papir i sapun? - požalila se ova majka na Instagram stranici Serbia live Beograd.

Njena objava izazvala je lavinu komentara, pojedini smatraju da je sramota što deca u pojedinim školama nemaju sapuna i papira, dok drugi smatraju da su današnja deca bahata, te da i tamo gde ovih sredstava ima, oni uništavaju.

foto: Profimedia

- To je najnormalnija stvar da u školskim toaletima nema ni WC papira ni sapuna, tako je u 85 % škola. Kada bi pak bilo toalet papira to bi deca uzela pa bi palila ili tako nešto. Naravno to nije opravdanje da ga nema - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini korisnici smatraju da su uslovi sada daleko bolji nego što su bili devedesetih godina.

- To što nekada u školama mi nismo imali pristojne uslove, ne treba da znači da naša deca takođe ne treba da imaju normalne uslove, kao što je potreba da idu u toalet. Ne razumem prihvatanje takvog stanja kao "kako je nekada bilo, sad je bolje", svašta... Valjda treba da se borimo da našoj deci bude najbolje - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

foto: Shutterstock

Jedan od korisnika napisao je da deca sapun prosipaju po pločicama i da to može biti veoma opasno ako se neko oklizne.

- Da li je teško roditeljima da nauče svoju decu da nose pakovanje maramica sa sobom? Da u školama ima papira deca bi haos pravila, da se ne lažemo. Ako smo mi naučeni i ako smo mi mogli da nosimo sa sobom maramice, možemo i našu decu to isto da naučimo. Nema ništa loše u tome da nose sa sobom maramice - dodaje se u jednom od komenatara.

Jedan korisnik je savetovao roditelje da pre svega vaspitaju svoju decu, da bi im bilo bolje.

- Radim kao obezbeđenje u jednoj beogradskoj školi, deca kradu sijalice, razvaljuju vrata, lome lavabo. Kakav papir i sapun to bi stajalo pola sata - oglasio se radnik jedne škole.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:00 Evo kako se obrisati jednim listom toalet papira. I ostale kreativne upotrebe