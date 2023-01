MAGLOVITO JUTRO PA SUNČAN DAN: Temperatura do 14 stepeni! Evo kada stižu kiša i zahlađenje

U većem delu Srbije danas će biti pretežno oblačno i suvo sa lokalnom pojavom jutarnje magle, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severozapadu Srbije delimično razvedravanje se očekuje već ujutro i pre podne, dok će posle podne sunčanih intervala biti i na zapadu zemlje, kao i u Negotinskoj Кrajini.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku ujutro kratkotrajno jak, severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan do osam stepeni, a najviša od sedam do 14.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i suvo a krajem dana se očekuje delimično razvedravanje. Ujutro i pre podne će duvati slab zapadni i severozapadni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od četiri do šest stepeni, a najviša oko 10 stepeni.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

Zbog magle u većem delu Srbije na snazi je žuti meteo alarm, što znači da vreme može biti potencijalno opasno. Ovo upozorenje odnosi se na prostor Šumadije, Pomoravlja, jugoistočne i jugozapadne Srbije kao i za teritoriju Kosova i Metohije.

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčani intervali i promenljiva oblačnost koja se premešta od severa ka jugu Srbije. Biće malo toplije nego u sredu i znatno toplije od proseka. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 11°C do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

U petak pretežno sunčano uz lokalnu pojavu jutarnje magle, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Vetar slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 9, a najviša od 9 do 16 stepeni.

Za vikend se zadržava toplije vreme od proseka uz malu do umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Ujutru mestimično magla koja će se po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu Srbije zadžati i pre podne. Jutarnja temperatura od -2 do 6, a najviša od 10 do 15 stepeni.

U ponedeljak će doći do naoblačenja sa kišom i padom temperature krajem dana.

(Kurir.rs)