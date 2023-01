SRBIN MORAO DA ODE U ŽENSKI TOALET, PA NAPRAVIO HAOS: Žene da li ste normalne? Zbog ovog hteo da padne u komu

Ko je uredniji, muškarci ili žene, možda najbolje može da se vidi kada je reč o muškom i ženskom javnom toaletu.

Jedan Srbin, korisnik društvene platforme Redit isrpičao je šta mu se dogodilo kada u firmi nije mogao da ode u muški toalet jer nije radio, te je bio primoran da poseti ženski.

Kako je objasnio, "dobro nije pao u komu" kada je video kako izgleda.

"Zašto su žene toliko neuredne?"

"Znači u komu danas kad nisam pao! U firmi muški wc nije bio u funkciji i morao sam da uđem u ženski. Onoliku količinu tampona, kose i ostale kojekakve prljavštine skoro nisam video. Znam da su i ranije kačili obaveštenja na taj wc da obrate pažnju na higijenu, čak su se nešto i p****kale međusobno ko prlja, ali nisam tome davao neki značaj, ženska posla... Ja slušao prepucavanja i smejao se.

Takođe, radio sam i popis, stanovi u kojima su živele studentkinje ili devojke gde žive same, gotovo su uvek ličili na svinjac. I to se vidi da nije čišćeno nedeljama, ako ne i mesecima. Tepih us***, prljavštine svuda, puno kojekakvih mrva, trunja, znači svinjac. Kod muških retko koji je bio prljav, daleko su od uglancanih, ali je čisto. To je ono što sam primetio.

foto: Printscreen/Reddit

Žene, koji vam je đavo i što tako? I kad sam bio po ekskurzijama uvek tako, linjate se, krvarite, a wc kad god sam imao priliku da vidim, kao istočni front. Mislim. jeste da svakog boli uvo za wc u hotelu na ekskurziji, ali ono šta žene ostave je strašno. Koji vam je đavo, što ste tolko neuredne?", naveo je ovaj korisnik u objavi na Reditu.

Komentari su krenuli kao lavina, a većina ljudi se slaže da su žene neurednije od muškaraca.

"Igrom slučaja sam živeo sa tri cimerke i mogu da potvrdim. Dlake svuda! Veš pobacan, razna pakovanja i kese svuda. Čast naravno izuzecima. I ne, živeti sa tri cimerke nije kao u američkim filmovima gde se gole tuku jastucima", napisao je jedan korisnik.

"Ja kapiram da je na ženama veći pritisak da budu uredne. Pa dok namesti šminku, frizuru, nokte i šta sve ne, pa plus osnovna higijena, brate, ne ostane ti vremena da paziš na ostale stvari. Ja se zaperem malo i ispod miške, umijem se i odoh na posao. Za žene je to sat vremena spremanja", dodao je drugi korisnik.

"Neke žene su jako prljave, neke su jako čiste, neke u svim nijansama između. Neki muškarci su jako prljavi, neki su jako čisti, neki u svim nijansama između. To je sve normalno", još jedan je od komentara.

"Još jedna glupa generalizacija, zavisi od osobe do osobe kako ima neurednih žena ima i neurednih muškaraca. Kod nas u firmi smo imali problem u muškom wc da je neko stalno pravio lokvicu pored šolje, dok je ženski vc uvek bio tip top. Vrlo je zanimljivo kako kad je žena neuredna odmah padaju kritike, a kad je muškarac neuredan, smrde mu noge i zadah, nosi usrane gaće onda se samo slegne ramenima, kao meh muško je", objasnila je jedna korisnica Redita.

(Kurir.rs)