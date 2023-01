POLOVNJACI NIKAD SKUPLJI, A ZBOG ODRŽAVANJA BOLI GLAVA! Ovo su cene malih i velikih servisa i šta je presudno za POPRAVKU KOLA

Početkom nove godine dodatno su poskupeli polovni automobili i to u proseku za 25 odsto.

Iako je tražnja za "polovnjacima" opala zbog ekonomske krize, cene su i dalje u porastu. Održavanje polovnog vozila zahteva dosta pažnje. Vladimir Tomović koji je vozač preko 30 godina kaže da je najveći trošak veliki servis, a uz potrošni materijal tu su i mnogi drugi izdaci.

- Zavisi koju kilometražu prelaziš, ne vozimo svi isto, neko pređe 5 hiljada, a neko 25 ili 30 hiljada kilometara, znači automatski mu se troškovi povećavaju, ako radi na intervalu od 10 hiljada ima 3 servisa mala u toku godine. Uzmimo neki najeftiniji servis na 10 hiljada, 3 godišnje, znači to je već 30 hiljada, a neko ko ima kao ja tri godišnja servisa po 30 hiljada, to ti je već 90 hiljada - kaže vozač Vladimir Tomović.

Obavezan je set guma za letnji i zimski period, dok cene malog i velikog servisa variraju zavisno od modela automobila.

- Za neka vozila koja sam vozio sve je bilo različito, za neku Lančiju Ipsilon, kod nje je mali servis 80 evra, a veliki servis 350 evra. Trenutno vozim kombi mercedesov, za njega je mali servis 30 i nešto hiljada, a veliki servis dođe do skoro hiljadu evra - dodaje on.

Građani smatraju da je cena polovnih automobila previsoka, kao i da najveći trošak predstavljaju stalne popravke.

- Pa kako ne, više nego preskupi. Pa uvek ima, opravka, delovi, ima stotinu troškova na polovnom autu - kaže jedan od anketiranih građana.

U protekloj godini najviše su se kupovali polovnjaci između 2005. i 2008.godišta, a dizel motor je za kupce najpopularniji.

- Iz Volksvagen grupacije, određenih francuskih proizvođača tipa Pežo, Sitroen, Reno, to je ono što najčešće ljudi kupuju. Dizel vozila i dalje dominiraju pri prodaji automobila i mi smo i dalje fokusirani na to, uglavnom su to manuelni menjači - kaže Igor Marković, menadžer prodaje vozila.

Cena polovnog vozila diktirana je situacijom u inostranstvu, prvenstveno Zapadnoj Evropi. Povećanje kupovine novih automobila u tim zemljama, dovode do toga da se polovni automobili izvoze na tržišta poput našeg.

