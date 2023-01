OVO SU DROGE KOJE SE SIPAJU DEVOJKAMA U PIĆE: Evo kako da ih prepoznate i koje napitke bi trebalo da izbegavate

Javna je tajna da se "droga za silovanje" koristi na žurkama, ali i po klubovima. Jedno bezbrižno veče, ispunjeno muzikom i smehom, za nekoliko trenutaka može da se pretvori u pakao. "Likvid" ili "tečni ekstazi" je blago slankastog ukusa bez boje i mirisa, pristupačne cene, i neprimetno se može staviti potencijalnoj žrtvi u piće koja se nakon traume budi sa treskavicom, nenormalnim znojenjem i mutnim vidom.

Zavisnost na tu drogu se vrlo brzo razvija, te može ostaviti ozbiljne posledice po pamćenje, a može dovesti i do šizofrenije.

Tragovi tog narkotika brzo nestaju iz organizma i iako droga "briše" pamćenje to ne znaci i za traume koje ostaju nakon eventualnog silovanja zbog nje jer gubitak svesti može da traje i do 3,4 sata.

Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio koje se sve droge koriste za ovakav strašan poduhvat.

- Rohypnol ili Rufi je lek na bazi azepama, koji se u nekim zemljama čak legalno prodaje. On je ranije bio bezbojne tablete, međutim pošto je bio bez mirisa, ukusa i boje farmaceutska kompanija koja ga proizvodi počela je da ga farba u sivo maslinastu boju. Kada se stavi u vodu, on se teško rastvara i boja rastvora je plava. Tako je farmaceutska kompanija pokušala da spreči to - rekao je Nikolić.

- Za gama-aminobuternu kiselinu karakteristično je da kada se sipa piće ona zna da peni. Zato se obično dodaje u koktele ili u koka-kolu - istakao je Nikolić.

Preporučuje se da se ova pića izbegavaju u klubovima.

- Tečni ekstazi je GHB. To je jedinjenje koje naše telo proizvodi. Nalazi se u crnom vinu, govedini i zaista kada popijete čašu crnog vina ono vas na pozitivan način opusti. Kada se predozirate njime, dolazi do gubitka pamćenja i svih ovih simptoma koje su navedeni kod ovih devojki. Može doći i do smrtnih slučajeva. U slučaju ako dođe do predoziranja, može doći do depresije disanja. Baš iz razloga što je jedinjenje koje čovek stvara, jako ga je teško detektovati - rekao je Nikolić i potom otkrio rešenje koje je u svetu već prisutno:

- Za razliku od Rufija koji se može otkriti i do nekoliko nedelja kasnije, ovo je moguće otkriti samo do nekoliko sati kasnije. U svetu postoji patentirano rešenje za to. Zapravo jedan advokat iz Čikaga je patentirao slamčice koje kada vam neko sipa tečni ekstazi u piće, one se oboje u crveno.

