Dr Šainović je čuveni urolog, ali i šampion u GT trkama i najuspešniji srpski automobilista 2022.

Postoji verovanje da se čovek rađa kao „petrolhed“, da strast prema auto-sportu ne može da se stekne i da, ako ne razumeš automobilizam, ne možeš da naučiš da ga razumeš.

Ta priča se često čuje na autodromima širom sveta, gde hiljade, pa i stotine hiljada ljudi dolazi da gleda trke. Neretko ti zaluđenici prelaze hiljade kilometara da bi bili deo trkačkog vikenda, ali najluđa priča dolazi iz Slovenije, gde živi i radi jedan srpski doktor koji u trkama učestvuje!

To nije mitsko biće, već lekar, urolog i hirurg koji je izašao na internacionalnu trkačku scenu 2019, u Tvingo kupu. Beogradsko dete i beogradski student, Mariborčanin sticajem životnih okolnosti, Šainović je želeo da postane hirurg i pre nego što je upisao medicinu.

foto: Privatna arhiva

Diplomirao je 2006. i počeo da stažira na Dedinju. Izgledi za specijalizaciju bili su takoreći nikakvi, pa je ubrzo otišao u Sloveniju, gde je pod palicom mentora dr Milana Pavlovića postao urolog 2010. sa rekordnim brojem operacija tokom specijalizantskog staža u istoriji UKC Maribor.

Danas je jedan od najcenjenijih hirurga-urologa na Balkanu, a zbog inovativne operacije uretroplastike koju je iz Srbije doneo u Maribor, dobio je slovenačko državljanstvo po kratkom postupku. Ugled i izuzetna profesionalna dostignuća donela su mu i mesto predsednika Društva urologa Maribora, na čijem je čelu od 2020.

foto: Privatna arhiva

Ali otkud on u automobilizmu?

- Rođen sam kao „petrolhed“, otkad znam za sebe, voleo sam automobile. Deda i baba su mi živeli pored staze Beranovac u Kraljevu i tu sam boravio kad god su se održavali trkački vikendi. Dok su moji drugari pravili pionirske korake u automobilizmu, ja sam studirao, i tek kad sam završio specijalizaciju, našao sam vremena i mogućnosti da probam i ja. Godine 2017. kupio sam „jugo hibrid“, o kojem je brinuo moj veliki prijatelj Bojan Milanović, i dolazio iz Slovenije da bih se trkao - priseća se Šainović, koji je svoj multitalenat, uz ambiciju i upornost, usmerio ka dve kompleksne discipline - hirurgiji i auto-sportu.

Prvi izlazak na stazu završio se neslavno. Kao i svi muškarci, i Predrag je verovao da, ako ume da vozi auto, ume i da se trka u njemu. Prvi trening završio je u šljunku, posle čega mu je prišao jedan trkački veteran rekavši: „Ti si doktor, urolog, je l’ tako? E, pa, vidiš, sine, bolje se drži polnog organa nego volana.“

foto: Privatna arhiva

Šainovića to nije demoralisalo, jer je znao da uz treninge i posvećenost može da napreduje. Njemu upornosti nikad nije manjkalo, a u svetu automobilizma ponekad ni najraskošniji talenat ne donosi vrhunske rezultate bez hiljada kilometara vožnje.

- Nisam imao onoliko slobodnog vremena koliko je trkanje iziskivalo. Usavršavao sam se u urologiji, neprekidno se edukovao, išao na seminare, a dolazak u Srbiju tražio je i dodatno vreme za putovanje tamo i nazad. Ključni faktor da izađem na internacionalnu trkačku scenu bilo je poznanstvo sa Mirkom Marinšekom, vlasnikom Lema rejsinga i jednim od najcenjenijih ljudi u svetu auto-sporta u ovom delu Evrope. On mi je ponudio da vozim Tvingo kup, otišli smo na test na stazu Adrija, i to je bilo to - otkriva naš doktor.

Legendarna Monca

Logistički, trkanje sa slovenačkom ekipom na autodromima centralnoevropske zone bilo je najjednostavnije, a vožnja na najboljim evropskim autodromima zadovoljila je Predragov apetit. Tada se činilo da živi svoj san, ali najbolje je tek bilo pred njim.

Posle sezone za volanom „reno tvinga“, kada se dva puta popeo na podijum, usledila je pandemijska 2020, koja je zaustavila većinu sportskih dešavanja, pa i auto-trke, a tokom naredne sezone vozio je Klio kup.

- „Reno klio“ je prvi pravi trkački auto koji sam vozio, sa sekvencijalnim menjačem i sjajnim karakteristikama. Celu 2021. takmičio sam se srčano i ponekad nepromišljeno. Dobijene trke sam gubio zbog izletanja i pucanja guma, ali samo trkanje je bilo fantastično - priznaje naš as, koji je često slušao šaljive komentare da će ga ta agresivnost u vožnji jednog dana odvesti u krošnju nekog drveta pored staze.

Na kraju te sezone ukazala se prilika da vozi TCR auto „seat kupru“ u Kopa Italiji, i to na legendarnoj Monci. „Hram brzine“, kako je zovu, tek je treća namenski zidana trkačka staza na svetu i jedna od onih koja odvaja dečake od muškaraca. Biti na njoj i kao posmatrač je privilegija i čast, a trkati se tamo san je svakog automobiliste.

Od 32 prijavljena takmičara, Šainović je kroz cilj prošao treći! Ipak, zbog banalne greške u proceduri za vožnju iza sigurnosnog automobila, na kraju je rangiran kao četvrti.

- To mi je bilo najveće razočaranje u životu! Imao sam pehar takoreći u rukama, krenuo sam na podijum preponosan i presrećan, a onda je usledio hladan tuš - kazna. Svi koji su gledali tu moju trku rekli su da sam bio fantastičan i to je bila jedina, ali veoma vredna satisfakcija sa tog vikenda.

A onda je „najbrži doktor“ još jednom promenio trkačku spravu i ove godine seo u GT auto. Vozio je trke izdržljivosti i na kraju godine uspeo da postane šampion centralne Evrope i tako postao najuspešniji srpski automobilista u 2022.

U čast bogu i u čast vinu Šainović je 2020. postao i vitez l Ugled koji je dr Šainović stekao u Sloveniji za kratko vreme doveo je i do poziva da pristupi viteškom redu. On je u junu 2020. primljen u evropski red vitezova vina, koji je nezavisan od konfesije, politike, ekonomije i staleških interesa, a vinski vitezovi se zalažu za popularizaciju kulture vina, kao i za propagiranje plemenitih sorti ovog voća. Šainović je u ovu elitnu asocijaciju primljen na predlog senatora Reda Franca Zlatka Dreua, inače uglednog slovenačkog privrednika. Red kojem je pristupio naš doktor deluje na teritoriji Evrope pod sloganom „In honorem dei et in honorem vini“ (U čast bogu i u čast vinu). foto: Privatna arhiva

Pomoć instruktora

„Mercedes AMG GT4“ je automobil koji pokreće četvorolitarski V8 motor, sa više od 600 KS, a GT klasu često nazivaju kraljicom trkanja. Prijatelji su ga nagovarali da ostane u TCR automobilu, jer je to kontaktno trkanje, točak uz točak, uzbudljivije za gledanje, ali Predrag se pronašao u GT automobilu, što je i dokazao osvajanjem titule.

- Kad sam ušao u sezonu, mislio sam da će ovo biti godina učenja. Uspeo sam da naučim da prilagođavam sebe autu, a ne auto sebi. Više ne srljam kao pre, jer trka se ne dobija u prvoj krivini, ali može da se izgubi upravo u toj prvoj krivini. Bilo je teško ukrotiti moj temperament, koji i dalje ključa ispod kacige, ali ja samo želim da ostanem što duže na stazi i napravim što bolji rezultat, i to mi je bila vodilja tokom cele godine. Mnogo mi je pomogao trkački instruktor Andrea Fontana, koji je na svim vikendima bio sa mnom - priznao je srpski automobilista.

Fontana je, inače, profesionalni vozač koji radi za čuvene italijanske fabrike „Lamborgini“ i „Ferari“. U jednom intervjuu je pohvalio Šainovića rekavši: „Ja svojim vozačima ne pričam samo šta treba da rade, nego i zašto to rade. Tako je mnogo lakše da me razumeju i da primene moje savete. A Peđa je jedan od onih koji to sjajno primenjuje.“

Posle osvajanja titule Šainović planira da nastavi takmičenje u GT trkama, samo što naredne godine želi da vozi sprint. On je odvezao jednu trku i minule sezone na Red bul ringu u Austriji i, gle čuda, u njoj i pobedio!

Nastavlja dalje

- Prošao sam mnogo kilometara, tome su doprinele jednočasovne trke izdržljivosti, i sasvim sam se srodio sa automobilom. Endurans zahteva mnogo koncentracije i fizičke spremnosti, koji mi nisu strani jer radim veoma kompleksne operacije koje traju i po šest sati. Sprint će biti eksplozivniji, intenzivniji, moram da budem veoma brz i da u kratkom vremenskom periodu pokažem sve što znam - kaže dr Šainović.

Čovek koji živi za izazov u svakom segmentu života, kome je adrenalin deo svakodnevice, i medicinske i automobilističke, ponovo stupa na trkačku scenu 8. aprila 2023. na stazi Ošersleben u Nemačkoj i nada se da će doneti još mnogo radosti svim „petrolhedovima“.

foto: Privatna arhiva

Spajanje nespojivog Iz operacione sale pravo na trkačku stazu Šainovićeve kolege iz UKC Maribor, gde radi, izlaze mu u susret kod slobodnih dana, jer trkački vikendi počinju četvrtkom. Dešavalo se da Predrag pravo iz operacione sale krene na stazu, a ta transformacija iz doktora u automobilistu je fascinantna i traje veoma kratko. - Ponekad dođem veoma umoran na autodrom, posle celog dana u sali. Ali osećaj koji imam kad sednem u trkačku mašinu briše sav umor. Jedino što mi je važno i na šta veoma obraćam pažnju jeste da ne povredim ruke, jer one su najvažnije u hirurgiji. Takođe, konkurenti često podozrivo gledaju na njegovu profesiju i pitaju se šta će on uopšte na trkama. - Kad automobilisti čuju da sam doktor, obično me potcene, jer ne veruju da mogu da budem brz, a onda je meni još draže kad ih pobedim na stazi! foto: Privatna arhiva

Jelena-Katarina Mitrović