Nove žlezde zadaju muke pacijentima s kancerom koji se zrače

Mislilo se da smo dosad znali skoro sve što se može znati o ljudskom telu, ali uvek ima još da se otkrije, kao što je novi organ, na primer. Upravo to je uradio tim istraživača iz Holandije, i to sasvim slučajno, dok su proučavali rak prostate. Ispostavilo se da nam je skriveni organ - tubarne pljuvačne žlezde - bio ispred nosa sve ovo vreme, tačnije odmah iza njega, i da je možda baš on uzrok muka pacijenata koji se zrače, te da ovim otkrićem možda mogu pomoći onkološkim pacijentima, piše portal Unilad, pozivajući se na istraživanje objavljeno u National lajbrari ov medisinu.

Holandski naučnici su rad objavili još u septembru 2020, u jeku pandemije, te je praktično ostao ispod radara javnosti. Radili su snimke CT i PET skenera na pacijentima kojima je ubrizgana radioaktivna glukoza, usled koje tumori svetle na snimcima.

- Tim istraživača sa Holandskog instituta za rak shvatio je da su dve oblasti u glavama pacijenata užasno osvetljene i da je skup pljuvačnih žlezda ušuškan unutra. Nazvali su ih tubarne pljuvačne žlezde (tubarial salivary glands). Mogu se naći iza nosa, u uglu gde se nosna šupljina spaja s grlom - navodi portal Unilad.

A šta radi ovaj slučajno otkriveni organ - trebalo bi da podmazuje i vlaži područje grla iza nosa i usta.

- Ovo otkriće šokiralo je naučnike, ostavljajući stručnjake u čudu kako su sve do sada te žlezde ostale neotkrivene. Dr Vauter Vogel, radijacioni onkolog na Holandskom institutu za rak, rekao je da su najverovatniji razlozi zbog kojih su ovoliko dugo bili skrivene to što je potrebno veoma osetljivo snimanje da bi ih uočile i što su nisu baš dostupne.

Otkriće ovog organa moglo bi pomoći da se objasni zašto ljudi koji su podvrgnuti radioterapiji pate od suvih usta i problema sa gutanjem. Dr Vogel je rekao da jedan pogrešno usmeren udarac može trajno da ošteti organ, a neznanje da on postoji značilo je da niko nikada nije pokušao da ga poštedi.

Iako je otkriće bilo slučajno, naučnici se nadaju da će vremenom pomoći pacijentima sa rakom da dožive manje komplikacija nakon radioterapije, jer veruju da su mnoge povezane upravo sa tubarnim pljuvačnim žlezdama. Sledeći korak je smišljanje kako da ih ne oštete tokom zračenja.

R. D.