SA KORONOM ŽIVIMO KAO NA VULKANU! Boljević progovorio o novom KRAKEN soju: To nikada neće biti DELTA SOJ koji je bio vrlo opasan

Stručnjaci upozoravaju na širenje novog soja korona virusa, koji su nazvali "kraken" , a koji se već raširio u Americi i stigao i do Evrope.

Prof. dr Sergej Boljević, šef Katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je rekao koju reč o bolesti koja nam je prouzrokavala velike probleme, ali i na koju se očigledno zaboravilo.

- Sa koronom mi živimo kao na vulkanu. Ona može odjedanput da se pojavi u bilo kojem delu sveta. Može doći do pandemije i to treba da nam bude jasno. Ipak, mislim da je takva danas situacija u svetu da ona ne može da postane ono što je bila pre 3 godine - rekao je Boljević i dodao:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:28 SA KORONOM ŽIVIMO KAO NA VULKANU! Boljević progovorio o novom KRAKEN soju: To nije DELTA SOJ koji je bio vrlo opasan

- Taj soj je jako zarazan ali nema podataka da je opasan. Ako dođe do velike količine obolelih svakako da će doći do velike količine smrtnih slučajeva, ali to nije ipak delta soj koji je bio vrlo opasan.

