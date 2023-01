ANA MISTERIOZNO NESTALA U AMERICI, RODBINA STRAHUJE OD NAJGOREG: Pre nekoliko meseci objavila sećanje na detinjstvo u Beogradu

Ana Volš (39) Beograđanka misteriozno je nestala za Novu godinu u Americi, a njeni najbliži strahuju od najgoreg.

Pre nestanka, ova Beograđanka se na svom Instagram profilu prisećala svog rodnog Beograda i opisivala svoje detinjstvo u gradu. Na slici koju je objavila u luksuznom hotelu, napisala je kako je prolazak pored ovog hotela vraća uspomene na odrastanje u Beogradu, u Srbiji 90-tih kada je gledala filmove "Sam u kući", kao i mnoge druge sa scenama iz glamuroznih hotela sa pet zvezdica i to kako je ceo život zamišljala da radi u hotelu kao što je čuveni "Ritz Carlton".

"Moj san se ostvario sa prvim poslom u SAD 2005. godine u jednom hotelu u Virdžiniji, gde sam radila zajedno sa nekim od najtalentovanijih i najstrastvenijih profesionalaca u ugostiteljstvu. Iako mnogi aspekti pozicija koje sam obavljala u početku nisu uključivali nikakve glamurozne zadatke (pospremanje kreveta, čišćenje toaleta, poliranje čaša, postavljanje stolova, posluživanje hleba, itd.), a često su rezultirali i do 16 sati dnevno. Sada (oko 15 godina kasnije) uživam u prednostima radne etike, discipline, izdržljivosti i negujem uspomene na putovanje za razliku od bilo kojeg drugog. Zahvalna sam na prilici da primenim ono što sam naučila u različitim industrijama i da takođe mogu da iskusim izvrsnost usluge na drugoj strani kao gost kada putujem", napisala je Ana tada na svom profilu.

Ova 39-godišnjakinja je poslednji put viđena u svojoj kući u Kohasetu oko 4 ili 5 sati ujutro na Novu godinu.

- Tada je rođak video da je Volš napustila svoj dom u Kohasetu oko 4 sata ujutro da bi otišla do aerodroma Logan u Bostonu za let do nacionalnog aerodroma Regan u Vašingtonu. Njen muž je spavao kada je otišla - prenose američki mediji reči šefa policije.

Kvigli je rekao da istražitelji nisu uspeli da utvrde kojom deonicom puta je išla i da li je uopšte otišla na aerodrom. Takođe je rekao da su bili u kontaktu sa svim avio-kompanijama i da se ona „nije ukrcala u avion ove nedelje“.

Kurir.rs/Blic