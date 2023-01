SVEMOĆAN TITOV GENERAL, ČOVEK KOJI JE UNIŠTIO JOVANKU BROZ I DIGAO MILOŠEVIĆA: Ko je bio Nikola Ljubičić, deda nestale Ane Volš!

Ana Volš (39), Beograđanka za kojom traga cela Amerika, unuka je moćnog Titovog generala Nikole Ljubičića, preneli su jutros beogradski mediji.

Volš je nestala prvog dana Nove godine kada je krenula ka aerodromu u Bostonu, a tada joj se izgubio svaki trag.

Ljubičić je, zajedno sa Stanetom Dolancom, odigrau ključnu ulogu posle Titove smrti 1980. godine, kada je Jovanka Broz pokušala da preuzme deo nadležnosti svog supruga, doživotnog maršala Jugoslavije.

Nikola Ljubičić je od 1982. do 1984. godine bio je na funkciji predsednika Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Srbije i prema mnogima imao je ključnu ulogu u uzdizanju Slobodana Miloševića. Umro je 2005. godine i sahranjen je uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Iste godine njegova unuka Ana Volš napustila je Beograd gde je završila Petu gimnaziju i otišla u Sjedinjene Američke Države. Tamo se kasnije udala za Brajana Volša sa kojim je dobila troje dece. Krajem prošle godine boravila je u Beogradu, a na svom Instagram profilu prisećala se svog rodnog grada.

Ana Volš sa suprugom Brajanom foto: Instagram/anawalshe

Jovanka Broz je nekoliko godina uoči smrti Tita optuživana da je želela da preuzme vlast od Tita i upravlja Jugoslavijom. Posebno mesto tu je prema rečima Jovanke Broz zauzimao slovenački kadar Stane Dolanc, za koga su već tada govorili da je siva eminencija koja upravlja državom i društveno-političkim tokovima u njoj.

Kutija br. 36 Arhiva Republike Slovenije krije dokumente koji bacaju potpuno drugačije svetlo na uzrok rastanka Tita i Jovanke Broz, 1975. godine. Beleške i zapisnici koje su za sobom ostavili Brozovi najbliži saradnici (između ostalih Petar Stambolić, Stane Dolanc, Džemal Bijedić i Nikola Ljubičić) otkrivaju da Jovanka nije uklonjena iz Titove blizine zbog “ličkih veza” ili “špijuniranja”, kako se dugo verovalo, nego zbog straha da će u napadu ljubomore i mržnje prema Titovim zgodnim mladim maserkama - raniti ili ubiti Broza.

O umešanosti vrha jugoslovenskog rukovodstva u razlazu predsedničkog para, Pero Simić, Titov biograf i bivši glavni urednik “Novosti”, ekskluzivno nam je ustupio dokument iz februara 1975. godine, u kome pored ostalog piše:

foto: Foto: Printscreen YouTube

Prema toj verziji događaja, Jovankini besni ispadi proglašeni su “paranoičnim”, a “dijagnoza” je postavljena tokom razgovora koje su vodili Titovi lekari, šef njegovog kabineta Aleksandar Šokorac, ađutant general Marko Rapo i državni vrh SFRJ sa Titom i Jovankom početkom 1975. Da povod krize između Brozovih, koja formalno nije završena razvodom, nije bila tajna ni visoka politika, već ljubavni trougao, ukazuje prvi dokument, koji je Šokorac potpisao 10. februara1975. u Igalu: “General Rapo i svi lični lekari smatraju da više nisu u stanju da fizički zaštite druga Predsednika od postupaka drugarice Jovanke.”

Jovanka je 15. juna 1977. godine presekla i rekla da više ne želi da živi sa njim, nakon što se jedne noći iskrao iz hotela i otišao na Galeb, gde je bila Darijana, a Jovanka ga je pratila. On je to prihvatio bez pogovora i od tada se supružnici Broz više nisu videli, do njegove smrti.

Kompletna situacija dramatično se izmenila već narednog dana posle Titove sahrane kada je usledila izolacija Jovanke. Često se u publicističkim radovima spominjao dvojac Dolanc- Ljubičić, ali i ostali iz partijskog rukovodstva Jugoslavije, koji su navodno strahovali od Titove udovice od onoga što ona zna o njima i da im može nanuditi, kada su bili na vrhuncu moći i stečenih privlegija koje bi možda mogle biti ugrožene.

Ana Volš foto: Instagram/anawalshe

Navodno Jovanka je verovala da je Dolanca zapravo poslala Nemačka, da razbije Jugoslaviju, i da je raspad države upravo usledio zbog njih dvojice.

" Stane Dolanc i Nikola Ljubičić su veliki gadovi... Jugoslavija se raspala zbog njih dvojice. Preko mene su se obračunavali sa Titom i mene optuživali zavere protiv mog muža. Uaspeli su da nas razdvoje, a zatim su mogli da rade šta su hteli. Tita i mene stavil isu u kućni pritvor, zato da b irazbili Jugoslaviju, a za njima stajale su svetske sile. Dolanca nisu poslali Slovenci, da bi bio fuunkcioner, već su ga kao špijuna poslali Nemci, govorila je Jovanka.

Naravno da nije bilo prave potvrde da je Dolanc zaista hteo rasturiti brak Tita i Jovanke, ali ta priča i dalje kruži nekadašnjim prostorom eks SFRJ. Jedino što je moguće i danas videti jeste da mu Jovanka nikada nije verovala.

(Kurir.rs)