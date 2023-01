OVE GODINE POJEFTINJUJU POLOVNI AUTOMOBILI! Cene će biti znatno niže, A SKOČILE SU MNOGO PROŠLE GODINE! (FOTO)

Tržište polovnih automobila u 2023. godini obeležiće tendencija pada cena!

Ovo će se desiti usled zadovoljavajuće ponude novih vozila na tržištu i povećanih proizvodnih kapaciteta fabrika automobila koje su se obezbedile deficitarnim delovima i sirovinama, što ih je u prethodnom periodu sprečavalo da rade punim kapacitetom.

Kupci koji su prethodne dve godine odlagali kupovinu novih vozila ove godine će zameniti svoja vozila novim, što će rezultirati padom cena polovnih vozila usled povećane ponude, objašnjava za Kurir Saša Mitrović, head auto-moto sektora na Sasomange.rs.

Saša Mitrović foto: Sasomange

Povećanje ponude polovnih vozila u EU vremenom će se, kaže, odraziti i na naše tržište, ali većinom se radi o starijim vozilima sa euro-3 i euro-4 standardom.

- U početku će doći do blagog pada cena od šest do deset procenata, što će vremenom postati sve izraženije, naročito za vozila proizvedena pre 2012. godine. Očekujem i sniženje cene vozila proizvedenih 2017. i 2018. godine koja su u velikoj meri otkupljena kroz licitacije od evropskih lizing kuća nakon isteka perioda rentiranja - kaže Mitrović, dodajući da će broj ovih vozila biti veći do 30 odsto nego prethodnih godina, kao i da će se osetiti odsustvo veletrgovaca iz Rusije i Ukrajine, koji su svoja tržišta snabdevali upravo iz ovih izvora.

Polovni automobili / Ilustracija foto: Zorana Jevtić

Inače, na tržištu polovnih automobila u Srbiji u odnosu na prethodne godine cene su porasle do 25 odsto, dok su cene novih vozila poskupele za 15-25 procenata, u zavisnosti od brenda vozila, dok je u premijum segmentu, usled implementacije najnovijih tehnologija, to povećanje i veće. Primer za povećanje cena polovnjaka vidi se u grupaciji kupaca koji su tražili vozilo do 5.000 evra.

Pre dve godine imali su izbor kupovine "škode oktavije" iz 2010. godine, a sad je slično vozilo skuplje od 6.000 evra iako je starije dve godine. Isto važi i za, na primer, "tojotu auris" iz 2010. godine, koja je na tržištu 2020. godine koštala 4.500-5.000 evra, a sada ima oglašene cene od 6.000-8.000 evra, zavisno od stanja. Uvoz novih vozila će, prema rečima našeg sagovornika, imati konstantan rast i pored poskupljenja u iznosu od 20 procenata, ali biće ograničen u broju jedinica i mogućnostima zastupnika brendova za Srbiju da ih obezbede u dovoljnoj meri.

- Ukoliko bi se proizvodnja novih vozila vratila na nivo jedinica iz 2019. godine, normalizacija ponude bi bila očekivana u roku od šest do deset meseci, ali mislim da će se taj rok produžiti na minimalnih godinu dana jer EU tržište povlači iz fabrika maksimalno dostupan broj vozila, pa za malo tržište kao što je naše ipak ostaje manji broj vozila nego što je potrebno. Očekujemo da će se rokovi isporuke novih vozila smanjiti sa intervala od devet do dvanaest meseci na prihvatljiva tri meseca, što će dovesti do toga da kupci izaberu vozilo u skladu sa svojim željama i mogućnostima, a ne samo vozila na lageru ili s brzim rokom isporuke. Ističe, olakšavajuća okolnost za kupce su posebne pogodnosti finansiranja vozila kroz kreditne i lizing proizvode s prihvatljivim kamatnim stopama i dodatnim benefitima, što imaju svi prodavci vozila, kako novih tako i polovnih, a razvijeni su u saradnji s poslovnim bankama.

Šta kupac polovnog auta gleda prilikom kupovine - brend - godina proizvodnje - pređena kilometraža - da li je auto imao ranije havarije - cena registracije - cene održavanja - cene rezervnih delova

- Uvoz polovnih vozila imaće konstantnu tendenciju rasta usled potrebe našeg tržišta za podmlađivanjem voznog parka stanovništva, koji u ovom trenutku ima prosečnu starost od 18 godina, i većinom su zastupljena vozila sa euro-3 standardom za emisione izduvne gasove - kaže Mitrović i zaključuje da su ukupni rezultati poražavajući s obzirom na to da se godišnje uveze oko 160.000 polovnih vozila, od kojih je većina sa euro-3 standardom, jer izbor prosečnog kupca zavisi od njegovih mogućnosti, a ne njegovih želja i potreba.

Energetski pasoš informiše Neće smanjiti prodaju novih kola Novi automobili, po pravilu, od decembra prošle godine moraju imati "energetski pasoš". Uvođenje ovog pravila ipak neće u velikoj meri uticati na opredeljenje kupaca za nove automobile usled povećanih cena novih vozila, kao i smanjene kupovne moći potencijalnih kupaca. - Namena energetskog pasoša je da informiše kupca, predoči mu podatke o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih putničkih vozila, da pruži suštinske informacije o energetskoj efikasnosti. Prezentovani podaci su i do sada bili dostupni kupcima kroz Euro standardizaciju i prezentovanu potrošnju goriva od strane proizvođača vozila, ali od ovog trenutka su objedinjeni u formu energetskog pasoša - kaže Saša Mitrović iz Sasomange.rs

Sagovornik Kurira objašnjava da se vozači starijih vozila plaše izmene zakona o tehničkom pregledu i aktiviranja njegovog dela o kontroli. To će nas, objašnjava, dovesti do situacije da će određeni broj vozila biti trajno isključen iz saobraćaja, a time i proizvesti nove kupce mlađih polovnih vozila na našem tržištu.

Suzana Trajković

Bonus video

01:41 KUPCI U HAOSU ADMINISTRACIJE: Cena polovnjaka i dalje skače, a OVO su glavni RAZLOZI poskupljenja