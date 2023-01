OGLASILA SE KAFETERIJA O SKANDALU NA MREŽAMA Evo šta kažu na tvrdnju devojke da je RADILA 12h BEZ PAUZE dok je gura "GONIČ ROBOVA"

Nakon što se pre dva dana na popularnoj društvenoj mreži TikTok pojavio video-snimak devojke koja je žustro napala "Kafeteriju" koja posluje u Dvorani u centru Beograda i istakla da menadžer iste maltretira radnike, nastala je velika polemika u javnosti oko istinitosti njenih reči.

Naime, devojka koja je svoj profil na pomenutoj mreži naslovila kao "Hristina Stanisav992", detaljno je objasnila zašto je za nju rad u pomenutom objektu "najgore iskustvo ikada i da to ne bi ni najgorem neprijatelju preporučila."

Izvesna Hristina, koja je inače radila kao konobar, istakla je da je spornog dana radila 12 časova bez pauze, te da je menadžerka maltretirala kako nju, tako i čitav kolektiv i predstavila je kao "goniča robova".

- Dolazi gonič robova i meni kaže: "Izvini je l` možeš da se ubrzaš malo - tvrdila je Hristina i nastavila:

- Kako misliš da se ubrzam. Nisam hobotnica. Gde ona meni dolazi i kaže: "Tako sa mnom nećeš da razgovaraš, kako to razgovaraš sa mnom". Ne razumem, rekoh: "Isto onako kako ti razgovaraš sa mnom". Ona riba ulazi u šank i cima me za rame bukvalno i gura me napolje. Ja kažem: "Iskuliraj malo, na šta to liči kakvo je to ponašanje", a pritom nemaš pravo da me dodirneš. Sram te bilo". Ja se iskreno nadam da će doći neka osoba koja će nju ukloniti sa tog radnog mesta, jer ga ona nije zaslužila i ona ne zna da radi svoj posao - poručila je devojka.

Na kraju je dodala da za odrađeni posao nije bila isplaćena, kao i da je samo poslovanje ovog objekta veoma sporno s obzirom da, kako tvrdi, često gube radnike, zamenjuju ih novim i to jasno implicira da sa firmom nešto nije kako treba.

Zvanično saopštenje koje je Kurir dobio od ugostiteljskog objekta "Kafeterija" , kao reakciju na priču koju smo objavili, prenosimo u celosti:

- Kao kompanija koja već gotovo devet godina posluje i zapošljava više stotina radnika, jedan od prioriteta nam je poštovanje i kolegijalnost, kao i sigurnost svih naših zaposlenih u svakom smislu. Video koji se pojavio sa bivšom zaposlenom, koja je imala loše iskustvo sa menadžerkom pre godinu dana nas je iznenadio, ali i naveo da dodatno unapredimo poziciju zaposlenih i ukažemo im da je naša HR služba u svakom trenutku na raspolaganju za rešavanje bilo kakvog nesporazuma, kao i sankcionisanje neodgovornog ponašanja zaposlenog na kojoj god on poziciji radio. Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana obavili smo sastanke sa menadžerkom pomenutog objekta, kao i sa bivšom zaposlenom, utvrdili izvor problema koji je nastao između njih dve i zajedno smo otklonili sve nesuglasice. Važno nam je da istaknemo da podržavamo to što je Hristina podelila svoje iskustvo na društvenim mrežama, jer je transparentno i iskreno poslovanje naš cilj. Kao što imamo niz benefita za zaposlene, koji uključuju dodatne edukacije, bebi fond, brojne bonuse i nagrade ne zaboravljamo da su najvažniji benefit i motivacija da se svako od naših radnika dobro oseća dok obavlja svoj posao i nastojaćemo da tako bude i ubuduće.

Kurir.rs

