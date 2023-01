KRAKEN UDARA SVOM SNAGOM: Epidemiolozi upozoravaju na novi soj korone IMAĆEMO ZA KOJI DAN I 3.000 NOVOZARAŽENIH DNEVNO

Korona se vraća na velika vrata, a novi soj nazvan kraken postaće dominantan u narednim nedeljama pa se očekuje i do 3.000 zaraženih dnevno.

Broj obolelih počeo je drastično da raste već nakon Nove godine, a Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac, ističe da se krajem januara očekuje duplo više inficiranih.

- U decembru smo imali oko 400-500 inficiranih kovid pacijenata dnevno, ali pre neki dan ih je bilo 1.500. Zato raste i broj pacijenata u kovid bolnicama gde se nalazi oko 250 obolelih dok je 24 njih na respiratoru s težom kliničkom slikom. Svakog dana premine od pet do sedam, a jedan dan je preminulo čak deset osoba - naveo je Bekić.

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je kraken nesumnjivo već među nama mada to još nije zvanično potvrđeno. Smatra da trenutne brojke nisu realne jer se mnogi zbog praznika nisu javljali lekaru ukoliko nisu bili u baš teškom stanju.

SIMPTOMI KRAKENA - curenje iz nosa - bolovi u grlu - temperatura - bolovi u mišićima - kašalj - glavobolja - umor

- Možemo očekivati da će narednih dana naši virusolozi to i potvrditi jer je ovaj soj već identifikovan u zemljama EU, a veliki broj naših ljudi je za praznike upravo došao iz Zapadne Evrope i to posebno iz Nemačke. Verujem da se veliki broj mladih, osoba srednjih godina i dobrog imuniteta, koji imaju blažu kliničku sliku, ne javljaju lekaru, to će uraditi narednih od 10 do 15 dana - istakao je Tiodorović i dodao da bivalentna vakcina može da pomogne naročito starijima od 60 godina.

TEK NAS ČEKA Epidemiolog Zoran Radovanović upozorio je na sve veće zaražavanje novim sojem koji će, prema njegovim procenama, najizraženiji biti u februaru. - U Srbiji ima oko 50 sojeva koronavirusa, ali je učestalost krakena još niska. Međutim, neće zadugo biti tako, procene su da će novi soj, od koga strahuje Evropa, postati dominantan u Srbiji tokom narednih nedelja, naročito u februaru. Iako izaziva blažu kliničku sliku kao omikron, treba biti oprezan i poštovati mere. Problem s krakenom je što se procenat obolelih brzo duplira. Za osam dana se udvostruči broj zaraženih - upozorava Radovanović.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek istakao je da je pitanje dana kada će u Srbiji zvanično biti potvrđen novi soj korone jer je već stigao do Rumunije.

- Sve ove situacije, praznici, migracije naših ljudi iz Evrope, koji su došli da proslave Novu godinu i Božić, uticale su na pogoršanje epidemiološke situacije. Ovo jeste jedan od najzaraznijih sojeva, tako naučnici kažu, koji su mnogo iskusniji i imaju više znanja od mene u tom smislu. Još nemamo potvrdu, ali verovatno postoji s obzirom na broj novozaraženih - kazao je Đerlek i dodao da ga ipak hrabri blaža klinička slika novog soja, ali ga i zabrinjava to što i dalje, kako je rekao, nismo najodgovorniji prema starijim pacijentima.

Đerlek se osvrnuo i na nestašicu antibiotika u apotekama u Srbiji.

- Osnovni problem je bio smanjenje proizvodnje penicilinskog sirupa sinacilina, ali je brzom reakcijom republičkog fonda s proizvođačima i dobavljačima obezbeđen drugi istog porekla. Verovatno to nije stiglo do svih apoteka, ali u poslednjoj nedelji decembra isporučeno je 15.000 novih pakovanja panklava, penicilinskog takođe sirupa. Do kraja nedelje će doći 70.000 amoksiklava. I nastaviće se u toku januara proizvodnja sinacilina, tako da ćemo vrlo brzo rešiti taj problem i nema potrebe za dizanjem panike i pravljenjem zaliha - zaključio je Đerlek.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)