ZAOŠTRAVA SE TRKA ZA PRVOG ČOVEKA SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI: Evo čija imena su u igri! Izbor novog predsednika 30. marta

Velike šanse da se nađu na mestu predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, kako se spekuliše, imaju istoričar Slavenko Terzić, pisci Dušan Kovačević i Miro Vuksanović, profesor Kosta Čavoški, istoričar Ljubodrag Dimić. Predsednik SANU Vladimir Kostić nije ni demantovao ni potvrdio da li se oni visoko kotiraju, već je poručio da svi zainteresovani potpuno legitimni kandidati uz obavezu da poštuju utvrđene procedure!

- Izbor novog Izvršnog odbora SANU očekuje nas 30. marta, što će reći izbor novog predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara. U ovom trenutku ne raspolažem još uvek nekim imenima, sem odluke moje malenkosti da posle dva turnusa, mislim da nije uljudno ni pristojno, da nastavim sa svojim prisustvom na tom mestu, ne verujem ni da bi me izabrali. To sam odlučio i to se ne može promeniti - istakao je Kostić.

Predsednik SANU Vladimir Kostić foto: Zorana Jevtić

Naveo je da odeljenja SANU do kraja februara moraju da dostave predlog o predstavniku odeljenja za predsedničku kandidaturu SANU, kao i da do 7. marta isključivo putem pisarnice SANU dostave predloge za kandidate (za predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara).

ČINJENICE Kako se glasa za predsednika SANU - predsednik SANU bira se na četiri godine između redovnih članova Akademije - kandidatu su potrebni potpisi podrške 20 akademika u redovnom sastavu - glasanje je tajno - istovremeno se biraju i dva potpredsednika i sekretar, ali je to glasanje odvojeno - izabran je onaj kandidat koji dobije većinu od ukupnog broja svih članova SANU u radnom sastavu - najveći uticaj na izbor imaju odeljenja s najvećim brojem članova - u SANU postoji osam odeljenja - Akademija ima 130 članova, od čega 99 redovnih i 31 dopisnog

- Oni nisu uvezani u smislu nekakve ekipe, za svakog od njih se posebno daje predlog i potrebno je da taj predlog potpiše 20 članova SANU u radnom sastavu, tako da, bojim se, da mi o imenima kandidata nećemo znati do 7. marta. Sednica Izborne komisije za izbor časnika SANU održaće se 8. marta, a članovi SANU će 16. marta biti upoznati sa spiskom kandidata - objasnio je Kostić i dodao da je poželjno da predlozi kandidata za predsednika sadrže i jedan predlog o programu rada i viziju.

Kostić je rekao i da sigurno SANU ima i više od 10 kandidata koji bi taj posao mogli da rade bolje od njega i dodao da nije zadovoljan kako je predsedavao SANU u prethodnih osam godina.

- Mogao sam da uradim još više. Sebi mogu da dam samo jedan kompliment - da sam ovaj posao radio svakodnevno, zajedno s jednom ekipom, koja je takođe preuzela deo odgovornosti.

Kurir.rs/ Mina Branković

