U SRBIJI OD OVE BOLESTI ZA GODINU DANA OBOLI 1.500 ŽENA, A UMRE VIŠE OD 700: Ovako možemo sprečiti nastanak infekcije i kod DECE

Naša zemlja je neslavan rekorder u Evropi po broju obolelih od raka grlića materice, od kojeg godišnje oboli oko 1.500 žena, dok više od 700 izgubi bitku od ove opake bolesti.

U 99 odsto slučajeva rak grlića materice povezan je sa HPV infekcijom. Međutim, i pored toga što protiv ovog oboljenja postoji dvojaki način prevencije, imunizacija i redovni ginekološki pregledi, svakoga dana dve žene umru od ovog karcinoma u Srbiji.

U susret evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice Deklaraciju protiv raka grlića materice potpisali su Ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić, direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dr Verica Jovanović, Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori” i dr Mima Fazlagić iz Udruženja žena “Naša Aska”.

foto: Jakov Simović

Na ovaj način država i pacijenti, kao partneri, zajednički kažu NE strahu, NE bolesti, NE HPV, kako bi se smanjio broj obolelih od raka grlića materice i povećao obuhvat imunizacije školske dece protiv HPV.

Svetska zdravstvena organizacija je usvojila globalnu strategiju i akcioni plan za eliminaciju raka grlića materice sa jasnim ciljem "90-70-90" do 2030. godine; 90% dece uzrasta 15 godina vakcinisane protiv HPV - 70% žena obuhvaćenih skriningom na rano otkrivanje raka grlića materice - 90% žena koje su na vreme ušle u protokole lečenja. Ovo je cilj i naše zemlje, a koji je i deo potpisane deklaracije.

foto: Jakov Simović

Iako je Srbija obezbedila preventivnu vakcinu protiv HPV o trošku RFZO i započela proces imunizacije devojčica i dečaka, stiče se utisak da veliki broj roditelja i dece i dalje nije upoznat o mogućnosti dobijanja vakcine i zaštite od HPV, istakla je Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori”.

Dodaje da je iz tog razloga, Udruženje zajedno sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, RFZO, Instituta za javno zdravlje, Udruženjem žena “Naša Aska”, poznatim ginekolozima, imunolozima, epidemiolozima i pedijatrima, osnovalo Radnu grupu za borbu protiv raka grlića materice, kako bi razmenili iskustva, koordinisali aktivnosti i zajednički radili u istom cilju - smanjenju obolelih od raka grića materice i većem obuhvatu imunizacije školske dece protiv HPV.

foto: Profimedia

- Jedan od predloga mera na sastanku Radne grupe je ujednačavanje i pojednostavljivanje procedure imunizacije dece od HPV. Naime, primećeno je da je u pojedinim domovima zdravlja moguće primiti vakcinu odmah po prvom dolasku, dok je u drugim, neophodno zakazivanje i lekarski pregled. Sve to bespotrebno komplikuje i odvraća roditelje od HPV imunizacije, zbog čega smo predložili da sama procedura zakazivanja, bude jednostavna, da je vakcinaciju moguće zakazati telefonom i da ne zahteva odlazak roditelja i dece u dom zdravlja više od jednog puta.

Takođe, predloženo je da se jedan čas razredne nastave/odeljenske zajednice u osnovnim i srednjim školama, posveti prevenciji raka grlića materice i HPV imunizaciji - kaže Đokić.

Pomoćnica Ministarke zdravlja za javno zdravlje dr Jelena Janković istakla je na konferenciji za novinare da ukoliko se ne ujedinimo u borbi protiv ove bolesti, broj obolelih i umrlih od raka grlića materice će se povećavati.

- Srbija je 2013. godine usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma grlića materice, a 2022. godine je otpočelo sprovođenje preporučene imunizacije za decu uzrasta 9 - 19 godina protiv bolesti izazvanih HPV. Cilj nam je da postignemo visok obuhvat imunizacije protiv HPV, prvenstveno dece uzrasta 13-15 godina, visok obuhvat skrininiga na rano otkrivanje raka grlića materice prvenstveno žena od 35-45 godina života, dostupnost dijagnostike, pravovremene i efikasne terapije u lečenju raka grlića materice i prekanceroznih lezija.

foto: Kurir

Za ostvarivanje ovih ciljeva neophodna je saradnja svih relevantnih institucija, medija i istaknutih pojedinaca iz državnog i civilnog sektora. Ministarstvo zdravlja će u narednom periodu intezivno raditi na izradi Nacionalne strategije, usmerene na eliminaciju raka grlića materice u našoj zemlji - najavila je dr Janković.

Do sada je dato oko 21.500 doza vakcina protiv HPV infekcije, rekla je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije “Batut”, dr Verica Jovanović. Najveći broj datih prvih doza je na teritoriji grada Beograda (5.438), Južnobačkog (1.684), Nišavskog (961), Mačvanskog (803) i Južnobanatskog okruga (769).

- Rak grlića materice je maligna bolest koja se može sprečiti, pre svega redovnim ginekološkim pregledom, primanjem vakcine protiv HP virusa i redovnim preventivnim proveravanjem grlića materice, takozvanim skrining pregledom. Vakcina protiv HPV infekcije može se dati devojčicama i dečacima i velika je prednost što je ona u našoj zemlji dostupna za oba pola. Do sada je prvu dozu vakcine primilo oko 16.000 dece, preko 5.500 drugu, dok je treću dozu primilo 649 dece. Nešto više je imunizovano mlađe dece uzrasta od devet do 14 godina - rekla je dr Jovanović.

Vesna Vuković, zamenica direktora Sektora za lekove u RFZO rekla je da je od juna prošle godine o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđena je najsavremenija devetovalentna vakcina protiv humanog papiloma virusa.

- Lekari su ovu vakcinu preporučili dečacima i devojčicama od devet do 19 godina kao najbolji vid prevencije raka grlića materice. Do sada je vakcinisano nešto više od 15.000 dece. Vakcina protiv HPV virusa se u svetu koristi već više od 10 godina i za to vreme uočena je njena visoka bezbednost, tako da se može reći da ona predstavlja jednu od najbezbednijih vakcina, a Svetska zdravstvena organizacija je ovu vakcinu kategorisala kao ekstremno bezbednu - rekla je Vuković.

