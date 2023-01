RUSKA LEKARKA O ŽIVOTU U BG: Dugo smo se plašili vašeg naroda! Otkrila šta stvarno misli o Srbima i da ovde postoje 2 vrste Rusa

Rusko-ukrajinski sukob uzdrmao je svet. Ipak, u Srbiji osim mnogobrojnih poskupljenja koja se uvek pravdaju upravo ovim sukobom, građani su, naročito u Beogradu, primetili veliki broj ruskih i ukrajinskih državljana, pa i čitavih porodica.

Prema nekim podacima u našu zemlju doselilo se preko 30.000 Rusa. Odmah su naši stanodavci počeli da dižu kirije i da iseljavaju svoje podstanare, kako bi u stanove primili one koji te nove kirije mogu da plate. Ali retko ko se zapitao od čega su svi ovi ljudi morali da pobegnu iz svojih zemalja, koliko je to preseljenje bilo stresno i da li su svoj mir uspeli da pronađu upravo u Srbiji.

Aleksandra Gusak, lekar opšte medicine iz Rusije podelila je svoje iskustvo pre i nakon dolaska u Srbiju i o životu i prilagođavanju životu u Srbiji.

- U maju prošle godine sam došla u Beograd. Prvo sam bila na razmeni studenata 2014.godine, pa sam se ponovo vratila 2016, u Niš, takođe za razmenu. Dugo sam htela da dođem, ali mi se nije dalo. A sada kao da me nešto vodilo. Brzo sam naučila jezik, jer sam imala prijatelje, i već sam bila u Srbiji - rekla je skoro tečnim srpskim jezikom Gusak.

Gusak je rekla da je imala podršku prijatelja.

- Roditelji su me podržali, ali mnogi ljudi ne znaju istoriju Srbije, pa su zato u strahu. Mi smo u školi u Rusiji učlili o Gavrilu Principu, Mladoj Bosni i ubistvu u Sarajevu, ali dok nisam došla ovde ja nisam osetila zašto se zapravo to desilo, mi to samo "onako" učimo - rekla je Gusak.

U Rusiji misle da je u Srbiji rizično

- Često su me u Rusiji pitali za Sloboodana Miloševića i misle da je ovde bio neki ratni zločin. Naši novinari sada vole da pričaju o raspadu Jugoslavije, a ljude to zanima, jer oni sada znaju da je Srbija bratska zemlja. Znaju za Vučića i za njega svi kažu on je mnogo dobar, ali uglavnom znaju ko je Vučić - ispričala je Gusak.

"Najviše me zanima srpska istorija"

- Imala sam pacijenta koji je radio na Belom dvoru i on mi je sve pričao, pa sam počela sama da se interesujem. Imam utisak da i Srbi vole da pričaju o istoriji. Kraljevina Jugoslavija je bila mnogo povezana sa Ruskom imperijom, pogotovu nakon revolucije. Posebno kada je došao Vrangel, nakon revolucije, a on je i sahranjen u Ruskoj crkvi u Beogradu, to svi Rusi ovde znaju, i da je spomenik Nikolaju II ovde, to je još nešto zbog čega Rusi dolaze ovde - otkrila je.

"Postoje dve vrste Rusa u Srbiji"

- Postoje IT-jevci, programeri koji su povučeni i mirni, a postoje i devojke koje su isto ovde i oduševljene su Srbijom. Nekim Rusima najviše smeta što lekari ne dolaze na kućni prag, kao, loš je servis i usluge, "online" banke, kod nas je to sve automatizovano, pa obično to zameraju, ali zaboravljaju da ih je ova zemlja primila i da moraju da poštuju pravila u drugoj državi - rekla je Gusak.

Prokomentarisala je ogromne promene u Srbiji nakon dolaska Rusa i Ukrajinaca u smislu povišenih cena nekretnina

- Kada su Rusi došli u Beograd nakon sukoba u Ukrajini nisu bili svesni cena nekretnina - rekla je.

Primetila je da su Srbi mnogo opušteniji i neposredniji narod od Rusa.

- Ljudi su ovde topliji, otvoreniji i srdačni, a Rusi su hladni. Mi jesmo isti ludi narod ludi, volimo da se inatimo, ali smo mnogo hladniji. Bilo mi je čudno da se ljudi pozdravljaju u liftu, u busu, ali sada je obrnuto - nasmejala se i otkrila da između rakije i votke, bira rakiju.

- Imam dečka koji je Srbin iz Republike Srpske. Srbi su mnogo emotivniji i pristupačniji, kao momci - podelila je.

