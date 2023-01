MLADI PIJU PREP, LEK PROTIV HIV, MISLE DA IH ŠTITI OD POLNIH BOLESTI PA NE KORISTE KONDOME! Lekari: Preti ekspanzija POLNIH ZARAZA

U Srbiji je u porastu broj mladih inficiranih nekom od polnih bolnesti, a u prilog ubrzanom širenju ovih zaraza idu i šokantna saznanja Kurira da mladi sve češće na svoju ruku navodno konzumiraju tablete "PrEP", koje štite od HIV.

Oni taj lek piju misleći da ih štiti i od svih drugih polnih bolesti, što je zabluda, te kad ga uzmu mnogi ne koriste ni kondome. Lekari upozoravaju da nam preti ekspanzija polnih zaraza i predlažu da se deci dele besplatno kondomi i uvede obavezno sekualno vaspitanje u škole!

- Mladi, među kojima i homoseksualci, lek PrEP nabavljaju na crno u pojednim apotekama, ali i neovlašćenih osoba za 50 evra. Opasno je i to što pojedine devojke pije pilulu za "dan posle", misleći da ona štiti od polnih bolesti - upozorava sagovornik Kurira koji je želeo da ostane anoniman.

Ginekolog dr Vanja Milošević kaže za Kurir da ga ova naša saznanja ne čude, kao i da je opasno piti takve lekove na svoju ruku.

- Mnogo toga ima devijantnog u ponašanju klinaca, mada možda više krivim starije koji bi trebalo da brinu o tome. Klinci su nezreli i po prirodi stvari idu istraživački. Što se tiče tableta za dan posle, većina ginekologa ih ne savetuje, upravo zbog toga što nakon ispijanja može nastati jedan ozbiljan hormonski poremećaj - priča dr Milošević i upozorava da je među srpskom omladinom povećan procenat onih koji dobije neku polnu bolest.

- I kod nas je povećana incidencija, procenat mladih koji dobiju te polno prenosive bolesti, jedna od njih su često ti HPV virus, HPV infekcije, tipa kondiloma, koji su uvod u jedno ozbiljno stanje koje mi nazivamo prekanceroza. Druga stvar ne zaboravite da jedan od loših stvari tih segmenata polno prenosivih bolesti i uopšte stupanja u rane odnose bez zaštite su i neželjene trudnoće i kao rezultat toga veliki broj abortusa - napominje dr Milošević.

A zbog povećane stope sifilisa, hlamidije, kondiloma i drugih polno prenosivih bolesti među mladima u prethodne dve godine, u Francuskoj se od Nove godine u apotekama maloletnicima i mladima besplatno dele kondomi.

Dr Milošević ističe da kondomi nisu savršeni, ali da u bitnoj meri mogu da spreče pojavu i simptome polno prenosivih bolesti.

- Neophodan je rad sa omladinom, valjalo bi uvesti predmet sekusalnog vaspitanja u srednje, ali i osnovne škole. Mislim da bi uz adekvatno znanje mladih u bitnoj meri doprinelo da se smanji ta zaraza seksualno prenosivih bolesti - napominje dr Milošević.

Da bi Srbija trebalo da sledi primer Francuske smatra i ginekolog Dr Zoran Savić, mada je skeptičan da bi kondome mladima mogle besplatno da dele apoteke jer je većina privatizovana:

Dr Svetlana Ražnatović

Postaviti automate za kondome

Ginekolog dr Svetlana Ražnatović navodi da bi bilo lepo da i kod nas zaživi praksa iz Francuske:

- Mislim da to zavisi od onih koji to proizvode. Ne bi bilo loše da postoje neki automati, recimo gde mladi izlaze, gde bi uzimali besplatno. Mislim da je važno i obrazovanje, da se deca obrazuju o tome, da znaju šta ih čeka, da li će to čuti u školi od nastavnika ili predavača, ali moraju dobitii adekvatne informacije. Treba raditi na podizanju svesti kod omladine, a pitanje je koliko se naša deca često kontrolišu.