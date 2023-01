Svojim izjavama Nenad Čanak često izaziva buru u javnosti, a u otvorenom razgovoru sa Basarom u emisiji "Crveni karton" nije birao reči kada su u pitanju mnoge aktuelne teme.

Tako se u svom gostovanju na Kurir televiziji dotakao mnogih problema koje prate Srbiju.

- Kako to da je Novi Sad bio najčistiji grad u SFRJ? A sada je Slovenija najčistija država na svetu. Tamo ako baciš nešto na ulicu iza tebe ide nemački žandar i lupi te po glavi. Nema priče, kraj. Mi imamo problem što bi trebalo da je država na zemlji, ono što je bog na nebu. Tu nema podmićivanja ili korupcije, kad se kaže tako onda je tako - rekao je Čanak.

foto: Kurir televizija

- Moj primer odnedavno, za Božić. Popio sam tri mala piva s mojim drugom Firčijem. Vozili smo se po gradu i zaboravio sam na to da sam uopšte popio. Zaustavi me policija, pitaju jesam li pio, morate da duvate, ja kažem da duvam od malih nogu. Dozvoljeno je 0,20 promila, a ja sam imao 0,21 promila. Dobio sam 12 sati zabranu vožnje, supruga je došla da otera auto kući. To je nešto što je apsolutno više nego u redu - rekao je Čanak i dodao:

- Moj problem je što su dan ranije odnosno za Badnje veče po Novom Sadu ložili 3 metra visoke lomače sa automobilskim gumama i kad su ljudi zvali policiju, njihov odgovor je bio "Jesi li ti Srbin kad nas zoveš za tako nešto?" Moje pitanje glasi: Ako ti imaš mantiju ili navijački dres u ovoj zemlji kao pancir pred zakonom, kažeš ja sam Srbin i niko ti ne sme ništa, a mene isključuju iz saobraćaja, da li ova zemlja ima ikakvu budućnost? Da li je u redu praviti svakakva varvarstva? Je l' tebi jasno da su navijačke grupe postale termin, kao on je pripadnik navijačke grupe. O čemu, bre, pričaju? To je pripadnik grupe od koje svi imaju da zaziru.

05:01 AKO SI SRBIN SA MANTIJOM ILI NAVIJAČKIM DRESOM, IMAŠ PANCIR PRED ZAKONOM! Čanak: Država je na zemlji ono što je BOG NA NEBU

Nakon toga osvrnuo se na to kako je u Britaniji rešeno pitanje divljaštva na utakmicama.

- Margaret Tačer je rešila pitanje huliganstva rekavši ili ćete to rešiti ili ću vam ukinuti fudbal. Tamo ko uđe na teren, uhvate ga, sudija sedi na stadionu i odma ga šalju na par godina u zatvor. Zašto to ne može u Srbiji? - rekao je Čanak.

