SA 18 STEPENI ULEĆEMO U MINUS I SNEG! U narednih 7 dana sledi vremenski rolerkoster, ko preživi pričaće!

U Srbiji će do kraja ove nedelje biti vremenski rolerkoster, jer se sredinom nedelje očekuju prolećne temperature čak i do 18 stepeni, a odmah zatim i naglo zahlađenje do minusa, uz obilne padavine, koje će za vikend preći u sneg. Ovakvi temperaturni skokovi odraziće se i na zdravlje, te nek vas ne čudi ako vas muči glavobolja, skok pritiska ili mučnina, upozoravaju lekari.

Meteorolog Ivan Ristić za Kurir precizira da će topli period trajati od 16. do 19. januara.

- Vetar će biti u jačanju u utorak i sredu. Topiće se i snežni pokrivač na planinama. Ipak, u noći između četvrtka i petka, 19. i 20. januara, stiže nam hladni vazduh iz srednje Evrope, koji je prošao prethodno kroz takozvana bečka vrata i stiže i do granica naše zemlje. U petak ujutru u zapadnoj i severnoj Srbiji kiša će preći u susnežicu i sneg - kaže Ristić.

Dodaje da će se zahlađenje širiti po celoj zemlji i da ova promena vremena označava takođe početak hladnijeg perioda, koji će potrajati sve do kraja januara.

- Zbog zadržavanja visinskog ciklona i daljeg priliva hladnog vazduha za sledeći vikend, 21. i 22. januara, u celoj zemlji pretežno oblačno, hladno, povremeno s padavinama, uglavnom susnežicom i snegom. Dnevna temperatura od 0 do 4 stepena. Vreme će se stabilizovati od ponedeljka, 23. januara. Tada će padavine prestati, ali će ostati hladno i oblačno, s temperaturama od -5 do 5 stepeni. Prolećne temperature usred zime nikome ne prijaju - ni hroničnim bolesnicima ni onima koji sebe smatraju zdravim osobama.

O tome su ranije govorili lekari za Kurir, jer se mnogo ljudi žali na glavobolju, nesvesticu i probleme s pritiskom.

Prof. dr Predrag Mitrović, kardiolog i direktor Klinike za urgentnu internu medicinu UKC, za Kurir je nedavno objasnio da s velikim razlikama u barometarskom pritisku tokom dana imamo i oscilacije krvnog pritiska, što dovodi do hipertenzije:

- Krvni pritisak je nekontrolisan i kod onih koji su pod terapijom i kod onih koji nisu, sve je više novih bolesnika. Ljudi se dosta žale na poremećaj rada stomaka i srca. Pritisak utiče na sve organe, pa su simptomi poput glavobolje i mučnine takođe način da nam telo kaže da mu ovo vreme ne prija.

