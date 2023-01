"NE POSTOJI RANICA NA GRLIĆU MATERICE" Specijalista ginekologije otkrio koje se 2 stvari kriju iza ovog pojma: OBRATITE PAŽNJU

Srbija je neslavan rekorder u Evropi po broju obolelih od raka grlića materice, od kojeg godišnje oboli oko 1.500 žena, dok više od 700 izgubi bitku od ove opake bolesti.

U 99 odsto slučajeva rak grlića materice povezan je sa Humani papilloma virus infekcijom. I pored imunizacije i redovnih ginekoloških pregleda, statistika govori da svakoga dana dve žene umru od ovog karcinoma.

Prof. dr Igor Jeremić, specijalista ginekologije i akušerstva radiotalasne dermatohirurgije i dermatoestetike, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao ove neslavne statistike.

- Mislim da je mnogo više karcinoma u Evropi nego kod nas. Jer kod nas dolaze pacijentkinje iz Evrope jer tamo nemaju priliku da urade kolupskopiju kao kod nas, a to je ključ dijagnostike HPV infekcije. Tamo se na primer uzimaju PAPA nalazi i radi se skrining, tek ako PAPA nalaz pokaže neku promenu onda se šalje pacijentkinja na kolupskoski pregled. Međutim, iskustvo mi je pokazalo PAPA 2 može biti normalna i kod karcinoma, a u poslednjih 10 godina u 80% slučajeva imam da kod mladih devojaka od 19 do 22 godine PAPA nalaz je uredan i kod teških kanceroza. Mogu samo da konstatujem da ovakva slika nije dobra. Mi nismo najgori - rekao je Jeremić.

Specijalista ginekologije se potom dotakao velikog ne znanja ginekologa, takođe je istakao da postoje razne vrste ginekologa koji su specijalizovani za različite sfere.

- Vi se danas susrećete da je mantra postala reč ranica. Iza pojma ranica koja traje 40 godina može da se krije sasvim obična gljivično-bakterijska infekcija, amože da se krije i karcinom grlića materice u zavisnosti od toga ko gleda, kako gleda i koliko zna. Ja uvek kažem ne postoji ranica na grliću materice - istakao je Jeremić.

On se potom osvrnuo na slučaj ne znanja jednog ginekologa koji se, kako kaže, baš sinoć desio.

- Meni sinoć stiže poruka od pacijentkinje: Doktore imam ranicu na grliću, HPV sam pozitivna, PAPA je 3, ali imam pojačan sekret i moj ginekolog mi sada kaže da ako ova terapija sa vaginileti tabletama ne izleči sekret, ta ranica se neće povući. To je notorno ne znanje. Imaš PAPA 3 i HPV virus, HPV virus govori da je već napravio neke promene na ćelijama grlića. Kakve veze imaju vaginalete tablete i sekret sa HPV infekcijom. To je ta priča da žena ima kancerozu, a kinekolog to ne vidi - rekao je Jeremić.

