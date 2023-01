POSLE TOPLIH DANA, SRBIJA ULAZI U PRAVU ZIMU! Meteorolog Ristić za Kurir TV: U ovim krajevima se očekuje SNEG već od četvrtka

Već u prepodnevnim satima došlo je do naoblačenja u gotovo svim krajevima zemlje, dok jača kiša počinje da pada sredinom dana, prvo na krajnjem severu, a kasnije i u centralnim predelima.

foto: Kurir tv

Danas će duvati i jak vetar, u košavskom području i na planinama i sa olujnim udarima. Maksimalna dnevna temperatura ovog ponedeljka očekuje se od 7 do 14°C u Loznici. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće tmurno sa temperaturom oko 5°C. U glavnom gradu popodne očekujemo povremeno slabu kišu uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 7° C.

A nestabilno, promenljivo i kišovito vreme zadržaće se tokom većeg dela nedelje koja je pred nama, sa vioskim natprosečnim temperaturama u sredu i četvrtak i sa sunčanim periodima tek ponegde, a zatim sledi nagli preokret i pravi rolerkoster, mogu slobodno da kažem. Pravu zimu gotovo da nismo osetili iako je 16.januar, a snega nije bilo osim na planinama.

foto: Kurir tv

Da li se i kada očekuje zahlađenje, da li će sneg za vikend padati širom Srbije ili i dalje samo na planinama, ovog jutra otkrio je za gledaoce meteorolog Ivan Ristić.

03:04 Kakvo vreme čeka Srbiju u bliskom periodu, otkrio je Ivan Ristić, meteorolog

- Prema najsvežijim proračunima sve je više šanse za sneg. U četvrtak popodne ide zahlađenje koje dolazi iz srednje Evrope. Kiša će prelaziti u susnežicu, a ponegde i u sneg. Za vikend subota, nedelja i ponedeljak, bićemo pod uticajem visinskog ciklona i hladnog vazduha iz srednje Evrope i povremeno sa susnežicom i snegom, a na planinama će biti povećanja snežnog pokrivača - napomenuo je Ristić.

- U četvrtak ide promena vremena, naoblačenje, temperatura će pasti. Utorak i sreda su najtopliji dani - dodao je.

Prema poslednjim istraživanjima, Ristić je naveo da u ponedeljak počinje stabilizacija vremena.

- U ponedeljak počinje stabilizacija vremena. VIsinski ciklon koji će dominirati krajem nedelje, završava se od utrorka i srede, i sve su manje šanse za padavine. Do kraja januara temperature će se kretati od - 5 do 0°C, a maksimalne od 0 do 5°C. Uglavnom će biti suvo, još uvek oblačno, do kraja januara - ispričao je Ristić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.