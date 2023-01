SRBIN IMA LJUBAVNE MUKE U BELGIJI: Džaba velika plata, devojke me odbiju čim čuju čime se bavim TI JOJ BRATE ONDA RECI DA SI PILOT

Mladić iz Srbije, koji trenutno radi kao vozač kamiona u Belgiji, požalio se na društvenim mrežama da ga većina devojaka izbegava zbog posla kojim se bavi.

Navodi da mesečno zarađuje toliko da nikada ne bi prihvatio posao u nekoj srpskoj banci i da među šoferima ima mnogo ljudi sa završenim fakultetom.

- Radim kao vozač kamiona u Belgiji. Po struci sam ekonomista. Imam profil na sajtovima za upoznavanje i uđem ponekad i probam da ćaskam sa nekom devojkom. U većini slučajeva čim im kažem da radim kao vozač kamiona komunikacija prestaje istog trenutka - iskren je mladić.

Naš gastarbajter navodi da mu nije jasno zašto devojkama smeta činjenica da neko zarađuje za život kao vozač.

- Interesuje me vaše mišljenje o ljudima koji rade ovaj posao. Iskren da budem, sada i kad bi me zvali da radim u banci u Srbiji, ne bih prihvatio, ovde imam jaku platu i uskoro ću imati svoju firmu. Među šoferima ima ljudi sa fakultetom, voze i bivši profesori, popovi itd. Naravno da ima svakakvih budala, ali ne razumem da žene čak i ne daju šansu za bolje upoznavanje. Ispada da je bolje biti i neradnik nego vozač kamiona - jada se mladić.

Odgovori se samo nižu.

- Možda je veći problem što kao kamiondžija često budeš na putu. Nije baš idealno za vezu - navodi jedan korisnik.

- Ja lično ne bih volela da moj budući muz bude većinu vremena na putu ili poslu. Moj otac se bavi ceo život sličnim poslom i uvek mi je nedostajao. Propuštao je rođendane i važne trenutke tako da ne bih volela da moja deca prolaze kroz isto - iskrena je jedna korisnica.

Mnogi su imali savete za mladića.

- Umesto da joj kažeš da si vozač kamiona, reci da se baviš logistikom i da si dobavljač za xyz. Sa tim arbajtom najbolje da ne gajiš nade prema dužoj vezi već šta zbariš usput, pa kad se situiraš, skapiraš se sa lokacijom, tu već skače šansa - navodi jedan korisnik.

- Pitam se da li bi bila drugačija situacija da si komercijalni pilot? Piloti u suštini rade potpuno isti posao, imaju isto radno vreme, često su u inostranstvu, a i plata je slična u prvih 10 godina karijere. Jedina razlika je što nose uniforme, a to je seksi. Eto ideje. Reci na društvenim mrežama da si pilot. Pa kad upoznaš devojku i ako ti se učini da je to to reci da si pilot kamiona - savetuje ga drugi korisnik.

- Ne odbijaju zbog sebe nego zato što ih društvo odmah pita: "Šta radi?" Pa onda: "Šta vozi?" Ne zato što onaj što vozi "juga" nije dobar čovek ili budući muž nego zato što je niža klasa. Ovde ljudi pričaju kako ona razmišlja o braku i porodici, ali dosta devojaka na Tinderu traži nešto za jednu noć. Do sada bi našao bar jednu takvu. Ali ni jedna neće da ode sutra negde sa drugaricama i da im priča kako je j*bao kamiondžija - iskren je jedan korisnik.

